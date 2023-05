QF G1 – Rimini corsara a Treviglio: Tassinari trascina la RivieraBanca alla vittoria

Grande prestazione della RivieraBanca Rimini che espugna con merito il Pala Facchetti sconfiggendo la favorita Gruppo Mascio Treviglio con il punteggio finale di 73-84. Una vittoria quella romagnola conquistata con autorità su un campo difficile e nonostante delle rotazioni meno profonde rispetto a quelle a disposizione dei trevigliesi che già nella prima metà del match erano parsi sottotono davanti a una formazione riminese molto aggressiva in difesa e precisa al tiro trascinata dalle triple di Tassinari e dal contributo di Masciadri e Johnson, fattori che le hanno permesso di condurre le danze per quasi tutti i 40’ di gioco e molto spesso oltre la doppia cifra di vantaggio. Treviglio ha avuto la forza di rientrare all’inizio dell’ultimo quarto grazie alle invenzioni di Clark e Vitali e con un Cerella stoico in difesa arrivando fino a -3, a questo punto però la voglia di tornare avanti nel punteggio ha giocato un brutto scherzo ai trevigliesi che hanno mancato più volte il colpo del pareggio, freddezza che non è mancata a Rimini che ha controllato le folate avversarie si è riportata con merito a +10 portandosi a casa una vittoria molto importante e che fa male alle ambizioni della Gruppo Mascio.

I quintetti in campo

Coach Finelli schiera il quintetto formato da Giuri in regia, Cerella e Marini sugli esterni, Lombardi e Marcius sotto canestro; dall’altra parte coach Ferrari manda in campo per la palla a due Tassinari in regia, Johnson e Anumba sugli esterni, Masciadri e l’ex D’Almeida sotto canestro.

Primo quarto

Rompe il ghiaccio Cerella con un gioco da tre punti, pronta la risposta dei romagnoli con 5 punti consecutivi dell’ex D’Almeida e la tripla di Tassinari che risponde alla seconda mandata a segno dal numero 11 della Blu Basket, trascinatore dei trevigliesi in questi primi minuti di gioco con una difesa asfissiante sui portatori di palla avversari. 5-0 dei padroni di casa con la bomba di Marini e la schiacciata di Lombardi, la mano degli ospiti però è molto calda e i biancorossi si portano sul +6 grazie alle triple di Tassinari e Johnson e al contropiede finalizzato da Masciadri che spingono coach Finelli a chiamare il primo time out della partita. Rimini continua a mostrare una difesa molto aggressiva e buone cose in attacco, situazione che manda in confusione i trevigliesi che subiscono il +8 a opera di Johnson prima di ritrovare un maggiore equilibrio nel finale di quarto che li porta a piazzare un parziale di 4-0 con Clark e Sacchetti che riavvicina le due squadre nel punteggio. In chiusura arrivano il piazzato di Johnson e il 2/2 ai liberi di Sacchetti che fissano lo score dopo 10’ sul 16-20 a favore degli ospiti.

Secondo quarto

Rimini riparte con la tripla di Landi mentre Treviglio fatica per quasi 3’ rimbalzando contro la solida difesa avversaria prima del tap in di Lombardi ma i padroni di casa sembrano disattenti nel contrastare i biancorossi che dominano a rimbalzo offensivo e si portano meritatamente sul +11 grazie a due triple del cecchino Tassinari, provocando il time out chiamato da un infuriato coach Finelli. La musica non cambia con la Gruppo Mascio a tentare invano di bucare la retina avversaria nonostante il frequente ricambio di uomini dalla panchina, dall’altra parte la RivieraBanca con una rotazione di giocatori molto più limitata è però precisa al tiro e allunga ulteriormente con Johnson e l’ennesima bomba di un indiavolato Tassinari (17 per lui a metà partita). Finalmente arriva la reazione dei bianco blu trascinati dai 5 punti di Marini che carica il pubblico e propizia anche l’appoggio a canestro di Marcius che riduce il divario a 9 lunghezze, portando questa volta coach Ferrari a richiedere il minuto di pausa. Finale equilibrato con Treviglio a rispondere con Marini e Marcius alla tripla di Masciadri, dimostrando di aver trovato un po’ di aggressività in difesa e di brillantezza in attacco nonostante il -7 con cui va negli spogliatoi per l’intervallo lungo (30-37).

Terzo quarto

Rimini torna in campo con la faccia cattiva e infila 7 punti con Johnson, Anumba e Masciadri, dall’altra parte però Treviglio non ha intenzione di capitolare e risponde con la penetrazione vincente di Cerella e la tripla frontale di Giuri. I romagnoli insistono e colpiscono ancora con Masciadri e Johnson, i padroni di casa ribattono con il piazzato di Lombardi ma sono molto distratti in difesa concedendo delle autostrade ai biancorossi che vanno a segno nuovamente con Masciadri spingendo nuovamente coach Finelli a chiamare time out. Treviglio prova a reagire affidandosi alle invenzioni in attacco del duo Clark-Vitali, il problema per loro è che dall’altra parte (nonostante i problemi fisici che portano D’Almeida in panchina) non cala la precisione al tiro dei romagnoli che continuano a colpire dalla lunga distanza con Masciadri e Johnson mantenendo la doppia cifra di vantaggio in maniera agevole. Nel finale del periodo finalmente la Gruppo Mascio torna a mostrare in campo le qualità che l’hanno portata a essere testa di serie nel tabellone, alzando l’intensità in difesa e mostrando maggiore lucidità in attacco, fattori che le consentono di limitare le scorribande degli esterni biancorossi e a ricucire il divario a -5 con i contributi di Sacchetti e Marini che infiammano il pubblico del Pala Facchetti. Time out chiamato da Mattia Ferrari che vuole rimettere ordine nel gioco dei suoi, i romagnoli piazzano l’ultima stoccata sulla sirena con la penetrazione vincente di Tassinari che vale il 56-63 dopo 30’ di gioco.

Ultimo quarto

Il 2/2 dalla lunetta di Anumba inaugura l’ultimo periodo che coach Finelli si gioca con il quintetto piccolo e il maggior numero di esterni in campo porta i suoi frutti visto che Treviglio torna a-3 con le triple di Clark e Vitali che fanno esplodere il tifo sugli spalti. Rimini reagisce al momento di difficoltà con la conclusione dalla lunga distanza di Tassinari e il 2/2 ai liberi di Landi, Treviglio colpisce con Clark e continua a insistere nonostante le conclusioni sbagliate e il piazzato di Anumba che riporta il divario a 8 lunghezze con 4’27’’ da giocare. 1/2 dalla lunetta di Clark, la RivieraBanca costruisce con calma in attacco e infila un’altra tripla con il cecchino Tassinari a fronte di una Blu Basket nervosa come testimonia il fallo tecnico per proteste fischiato a Luca Vitali che porta al libero mandato a segno da Landi che vale il +11 ospite e una bella ipoteca sul risultato finale. Time out chiamato da coach Ferrari che organizza bene le successive due fasi di gioco dei suoi come dimostrano la tripla di Landi e il successivo recupero difensivo, Treviglio prova a reagire con la bomba dall’angolo di Clark ma le seguenti tre azioni offensive senza risultato e il poco tempo rimasto a disposizione chiudono la contesa a favore dei romagnoli. Ultimo minuto nel quale Tassinari mette la firma sulla vittoria ospite con l’ennesima tripla della sua straordinaria serata, Treviglio prova a rendere meno amaro il divario con Marcius e Clark (3/3 ai liberi) e mandando in lunetta Landi che fa 2/4 ma è solo una passerella fino alla sirena finale che sancisce la vittoria di Rimini per 73-84 e lo 0-1 in questa serie.

I migliori in campo

Il titolo di MVP spetta di diritto ad Andrea Tassinari: imprendibile per la difesa trevigliese, cecchino a tratti infallibile dalla lunga distanza, gestisce al meglio la manovra offensiva dei suoi e chiude con una prestazione da protagonista con 28 punti, 4 rimbalzi, 4 assist, 8/13 dalla lunga distanza e un considerevole 29 di valutazione finale. Determinanti per la vittoria romagnola anche le prestazioni di Masciadri (15 punti, 5 rimbalzi e 4 assist, 3/5 da 3 punti) e Johnson (14 punti e 5 assist), in doppia cifra Anumba (doppia doppia da 11 punti e 11 rimbalzi) e Landi (11 punti e 3 rimbalzi).

A Treviglio non bastano le buone prove di Clark (23 punti e 4 rimbalzi partendo dalla panchina), Marini (13 punti e 3 rimbalzi), Vitali (9 punti e ben 7 assist) e Cerella (7 punti).

I tabellini

Gruppo Mascio Treviglio 73-84 RivieraBanca Rimini (parziali: 16-20, 30-37, 56-63)

Gruppo Mascio Treviglio: Lombardi 6, Clark 23, Bruttini, Vitali 9, Corona n.e., Cerella 7, Marini 13, Sacchetti 6, Giuri 3, Maspero, Marcius 6, Resmini n.e.. All. Finelli

Rivierabanca Rimini: Tassinari 28, Anumba 11, Baldisseri n.e., Scarponi, Masciadri 15, D’Almeida 5, Bedetti, Johnson 14, Morandotti, Landi 11. All. Ferrari

Statistiche – Treviglio: 19/35 da 2, 7/27 da 3, 26/62 totale, 14/18 ai liberi; Rimini: 15/29 da 2, 15/36 da 3, 30/65 totale, 9/12 ai liberi.

Arbitri dell’incontro: Alessio Dionisi di Fabriano (AN), Jacopo Pazzaglia di Pesaro, Umberto Tallon di Bologna.