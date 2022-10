Rimini non sbaglia: Ferrara cade sotto i colpi di Jazz Johnson e Ogbeide

By

Quarta giornata Girone Rosso

RivieraBanca Basket Rimini-Tassi Group Ferrara 80-65 (parziali 25-14, 54-32, 70-46)

TABELLINO RIMINI: Derek Ogbeide 16 (7/10), Jazz Johnson 15 (3/6, 2/7), Andrea Tassinari 12 (1/2, 3/6), Alessandro Scarponi 12 (2/2, 2/5), Francesco Bedetti 9 (3/3 da tre), Davide Meluzzi 6 (0/2, 2/8), Simon Anumba 5 (1/5, 1/1), Ursulo D’almeida 3 (1/4), Marco Arrigoni 2 (1/6), Morandotti NE, Masciadri NE, Sirri NE. All. Ferrari, Zambelli, Middleton.

TABELLINO FERRARA: Andy Cleaves ii 22 (8/14, 0/3), Andrew Smith 14 (3/5, 2/6), Mihajlo Jerkovic 11 (1/1, 2/4), Gianmarco Bertetti 7 (1/2, 1/3), Simone Bellan 5 (1/1, 1/5), Samuele andrea Valente 4 (1/1), Alessandro Amici 2 (1/6, 0/4), Maurizio Tassone (0/3, 0/1), Tommy Pianegonda (0/2), Leonardo Cavicchi NE. All. Leka, Carretto, Maione.

Prima vittoria per RivieraBanca Basket Rimini! Successo davanti al pubblico del PalaFlaminio per i biancorossi che, nonostante l’assenza di Masciadri, superano la Tassi Group Ferrara, ad onor di cronaca priva di capitan Luca Campani, e muovono la classifica del Girone Rosso. Tante note positive in casa Rimini: a parte un rilassamento finale che ha permesso agli ospiti di ridurre il divario, i ragazzi di Coach Mattia Ferrari hanno dimostrato superiorità lungo tutti i 40′.

Inizio equilibrato di partita: alle bombe di Bedetti e Johnson risponde il duo Smith-Cleaves (8-8 al 4′). Bellan firma il vantaggio Ferrara (12-13 al 6′), ma la schiacciata di Ogbeide e le triple di Tassinari e Bedetti costringono Leka al timeout (22-13 all’8′). In chiusura di primo quarto D’Almeida muove leggermente il vantaggio dalla lunetta (25-14).

Rimini parte bene nel secondo quarto con la bomba di Meluzzi ed il canestro di Scarponi, ma Ferrari chiama timeout dopo i centri di Valente e Cleaves (30-20 al 13′). Scarponi reagisce con la tripla ed Ogbeide va ancora a segno per il timeout di Leka (37-24 al 16′). Bedetti e Meluzzi incrementano dalla lunga distanza (43-28 al 17′), prima che 10 punti firmati Scarponi-Johnson chiudano il primo tempo (54-32).

Tassinari segna due triple consecutive dopo la pausa lunga, ma Smith e Cleaves provano a ricucire lo svantaggio (60-36 al 24′). Scarponi e Johnson allungano dalla lunetta prima della tripla di Anumba (69-38 al 27′), prima che 5 punti consecutivi di Jerkovic e la bomba di Smith chiudano il terzo quarto (70-46).

Ad inizio quarto periodo Smith segna da tre punti prima del canestro di Cleaves (70-51 al 32′), Johnson ritrova feeling col canestro (75-54 al 33′) prima che Arrigoni forzi un altro timeout di Leka (77-54 al 35′). Nei minuti finali RivieraBanca gestisce l’ampio vantaggio guadagnatosi, mentre Ferrara lima qualche punto fino al -15 della sirena finale (80-65).

