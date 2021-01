Riscatto Forlì, Cento cede tra le mura amiche

Troppa Forlì per una Cento ancora sotto choc per la beffa di Chieti. L’Unieuro domina a rimbalzo e concede poco con la sua difesa, Roderick è la firma d’autore su un match che dimostra la forza dei ragazzi di coach Dell’Agnello. Il KO di Pistoia è dimenticato, e per la Tramec oggi Forlì era veramente un Everest difficile da scalare: con ogni probabilità e stata la serata peggiore al tiro in questo torneo per gli uomini di coach Mecacci.

Tramec Cento – Unieuro Forli 54-72 (9-22, 15-14, 15-19, 15-17)

Tramec Cento: Danilo Petrovic 12 (4/5, 1/5), Tekele Cotton 11 (3/10, 1/5), Brandon Sherrod 10 (4/8, 0/0), Yankiel Moreno 4 (1/2, 0/1), Ennio Leonzio 4 (1/2, 0/3), Alex Ranuzzi 4 (2/5, 0/1), Matteo Berti 4 (1/1, 0/0), Giovanni Gasparin 3 (0/4, 1/5), Matteo Fallucca 2 (1/3, 0/5), Paolo Rayner 0 (0/0, 0/0), Manuel Saladini 0 (0/0, 0/0), Francesco Roncarati 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 13 – Rimbalzi: 30 9 + 21 (Brandon Sherrod 11) – Assist: 13 (Yankiel Moreno 4)

Unieuro Forli: Terrence Roderick 18 (8/10, 0/1), Erik Rush 14 (4/7, 2/5), Aristide Landi 10 (1/2, 2/3), Yancarlos Rodriguez 6 (0/3, 2/6), Riccardo Bolpin 6 (1/5, 1/4), Davide Bruttini 6 (3/5, 0/0), Samuel Dilas 4 (1/5, 0/0), Jacopo Giachetti 4 (2/4, 0/2), Luca Campori 4 (0/0, 1/1), Benjamin babacar Ndour 0 (0/0, 0/0), Giulio Zambianchi 0 (0/0, 0/0), Nicola Natali 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 13 – Rimbalzi: 43 11 + 32 (Erik Rush, Aristide Landi 9) – Assist: 12 (Terrence Roderick 4)

L’inizio del match è da era glaciale con le mani degli atleti ibernati, il 5-4 del 5′ per i padroni di casa ci racconta di formazioni che faticano a scaldare i motori dei rispettivi bolidi. Poi dopo un pit stop terapeutico Forlì cambia marcia, e sospinta dai due Usa Roderick – Rush (17 punti in due nel primo round) l’Unieuro vola sul + 11 al primo gong (9-22, parziale di 18-4 nella seconda metà del primo quarto), con la Tramec ancora ingolfata in attacco (4/15 complessivo). Forlì è calda in attacco, al contrario dei padroni di casa che sbagliano l’impossibile: Bolpin con una tripla firma il + 16 (11-27 al 12′) che sembra essere la pietra tombale di un match che ha un padrone solo, ovvero Forlì. Petrovic, uno dei due ex della gara (l’altro è Gasparin) prova a scuotere i suoi che provano a riemergere da una situazione critica. Forlì controlla senza problemi (17 -31 al 16′), ma qualche leggerezza offensiva e difensiva di troppo costa un parziale riavvicinamento dei locali (24-36 all’ intervallo), con i romagnoli che dominano a rimbalzo (27-15 ), con il solo Sherrod che fattura metà dei rimbalzi conquistati dai padroni di casa. Deve aver alzato un po’ la voce coach Dell’Agnello negli spogliatoi: Forlì entra sul parquet famelica come una iena, la tripla di Rodriguez per il + 17 Unieuro (26-43 al 23′) sembra l’epitaffio definitivo del match, mai messo in discussione sin dalla palla a due.La Tramec ha un piccolo sussulto d’orgoglio (- 15 al 25 ‘con Cotton) , la tripla di Rush del + 20 (32-52 al 27’) chiude di fatto il match con un ultimo quarto da garbage – time.

MVP BASKETINSIDE.COM: TERRENCE RODERICK