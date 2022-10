San Severo autoritaria, Rimini al tappeto

Tutti gli inizi sono entusiasmanti, ancor di più se si parte col piglio giusto. È l’istantanea della prima giornata di campionato; una fotografia nitida per i padroni di casa e ‘sfuocata’ agli occhi degli ospiti. L’Allianz Pazienza Cestistica città di San Severo si aggiudica il referto rosa della nuova stagione di Serie A2, al netto della vittoria contro la Rivierabanca Rimini per un 76-65 finale. Nel suo infuocato Palazzetto, l’Allianz parte a razzo, con giocate veloci e, soprattutto nel secondo quarto, colleziona un parziale di +11 che tuttavia non intimorisce la RBR in grado di recuperare, dopo la pausa, qualche piccolo mattoncino. La gara continua non a ritmi elevatissimi, i Neri riescono a sfruttare a proprio favore l’inerzia dettata dal match e a capitalizzare gli sforzi dei primi venti minuti mettendo a segno l’allungo, semi definitivo, di serata (+14 al 30’). Caparbia nel gestire giudiziosamente il bottino accumulato, evitando distrazioni, rispondendo colpo su colpo ai tentativi dei romagnoli di rientrare in partita e senza sprecare quanto di buono messo in cassaforte, San Severo arriva fino in fondo: al 1/1 di stagione. La Cestistica si gode un superbo Bogliardi da 16 punti, un Fabi da 13 punti e un Wilson da 11 punti, tuttavia, come è facilmente intuibile quando si analizza una vittoria, è tutta la squadra a salire in cattedra mostrando voglia, disciplina e quelle giocate che da questa domenica in poi dovranno accompagnare il quintetto guidato da Damiano Pilot.

Bottino pieno, messo al tappeto una concorrente alla salvezza e il “Falcone e Borsellino” ancora inespugnato. La vittoria, di per sé, fa sempre sollevare il morale ma, se tali segnali arrivano al debutto assoluto, sono ulteriormente incoraggianti per la continuità del campionato. Per ora, buona (o buonissima, scegliete voi!) la prima.

PRIMO TEMPO: COMANDANO I NERI MA RBR VIVA – Damiano Pilot anche per il primo salto a due del campionato non si schioda dal solito quintetto: Bogliardi, Wilson, Fabi, Lupusor e Daniel mentre dall’altra parte coach Mattia Ferrari sceglie: play Meluzzi, Anumba, Masciadri, Johnson e Ogbeide. L’inizio è efficace ed efficiente per la Cestistica, che trova le sue giocate in rapidità sfruttando l’intero organico. Gli ospiti fanno difficoltà a reggere i ritmi, sbagliano molto trovando solo una tripla di Meluzzi e, sul 10-3, il coach romagnolo sceglie il suo primo timeout di serata per rimettere in sesto il match. Dall’altro canto, gli americani sanseveresi si prendono la scena con conseguente aumento di punteggio sebbene, anche dalla sponda di Rimini, siano incrementate le percentuali realizzative. Fine primo quarto: 22-16. La seconda frazione è cadenzata dagli stessi ritmi della precedente; i pivot gialloneri all’occorrenza diventano tiratori infallibili, come dimostra la ‘bomba’ da lontanissimo di Ly-Lee e se dall’altra parte la RBR perde possessi facilmente, per l’Allianz Pazienza è facile andare in contropiede e sfruttare il produttivo terzo tempo. Ancora una volta, sul parziale di 31-18, Ferrari richiama i suoi uomini. Le parole sembrano produrre gli effetti sperati al netto dei punti di Meluzzi e Johnson tuttavia Bogliardi e Wilson rivitalizzano i Neri, riportando tranquillità e le giuste gerarchie in campo. Si va al riposo sul: 40-29.

SECONDO TEMPO: L’ALLIANZ NON SI SCOMPONE NEMMENO SUL FINALE E TROVA LA VITTORIA – Bogliardi, sullo scadere dei 24’’, spara da oltre l’arco e trova il ciuf del 43-29. Si apre così il terzo periodo di San Severo vs Rimini. La prima parte è spezzettata dai tanti fischi arbitrali da ambo i lati a discapito dello spettacolo. Da uno sguardo assolutamente numerico, le statistiche parlano ancora a vantaggio della squadra allenata da Damiano Pilot che, ad onor di cronaca, prosegue nella sua partita spedita, certa dell’idea di pallacanestro da proporre e quasi non curante delle folate, poche, avversarie. Ora serve solo costanza per altri dieci minuti: 60-46. Serve la cattiveria esemplificativa di Lupusor sul 64-50, per portarsi a casa la prima vittoria della stagione considerando una sfida sicuramente dominata da parte della Cestistica ma che, con la frenesia dei minuti conclusivi, potrebbe inutilmente complicarsi. Rimini, dal canto suo, ci prova a dar fastidio – sfruttando anche il tecnico fischiato a Sabatino – e l’Allianz ne esce come sa: con la grinta e l’esperienza di capitan Fabi che porta il tabellone sul 67-56 a -4’ da giocare. L’inerzia degli avversari svanisce con lo scorrere del cronometro mentre invece aumenta la tranquillità di San Severo (straordinaria la ‘bomba’ in chiusura di Bogliardi) fino alla sirena del: 76-65.

NEXT GAME – La seconda giornata apre il sipario ad un déjà-vu; si gioca nella casa dei bianconeri, il Primo Carnera, contro quell’Udine battuta in Supercoppa. Si anticipa il salto alle ore 20 di sabato 8 ottobre.



IL TABELLINO – Allianz Pazienza San Severo – RivieraBanca Basket Rimini 76-65 (22-16, 18-13, 20-17, 16-19)

Allianz Pazienza San Severo: Matteo Bogliardi 16 (2/2, 4/5), Agustin Fabi 13 (1/4, 3/4), Carren deroyce jr Wilson 11 (3/7, 1/5), Edward lee Daniel 9 (3/4, 1/1), Ion Lupusor 8 (3/5, 0/3), Antonino Sabatino 8 (2/2, 1/3), Janko Cepic 5 (0/2, 1/3), Keller cedric Ly-lee 5 (0/1, 1/1), Andrea Arnaldo 1 (0/1, 0/0), Goce Petrusevski 0 (0/0, 0/1)

Tiri liberi: 12 / 20 – Rimbalzi: 36 10 + 26 (Ion Lupusor 7) – Assist: 15 (Janko Cepic 5)

RivieraBanca Basket Rimini: Jazz Johnson 19 (4/10, 2/9), Derek Ogbeide 16 (7/10, 0/0), Davide Meluzzi 11 (3/5, 1/6), Andrea Tassinari 8 (2/4, 0/5), Ursulo D’almeida 4 (1/4, 0/0), Simon Anumba 3 (0/2, 0/0), Alessandro Scarponi 3 (0/0, 1/2), Marco Arrigoni 1 (0/0, 0/0), Stefano Masciadri 0 (0/1, 0/0), Francesco Bedetti 0 (0/0, 0/1)

Tiri liberi: 19 / 26 – Rimbalzi: 28 12 + 16 (Derek Ogbeide 7) – Assist: 9 (Jazz Johnson 4)

FOTO: Antonio Giammetta



Ufficio Stampa Cestistica Città di San Severo