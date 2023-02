San Severo, bis nel derby contro Nardò

Nardò cerca di espugnare San Severo dopo due vittorie convincenti, mentre i padroni di casa vogliono approfittare del fattore campo per dare continuità al successo esterno contro Ferrara.

La gara è sicuramente importante e sentita per entrambe le società, le uniche pugliesi di categoria e candidate alla permanenza in A2. Gli ospiti iniziano bene, cavalcando Smith e Poletti, mentre San Severo si affida a Daniel. Al 2-6 di partenza risponde Raivio da 3, dando vita ad un quarto vivace e giocato a ritmi alti. Al sesto minuto Fabi sigla la tripla del 14-11 con gli ospiti che spendono un timeout. I padroni di casa tengono il vantaggio fino al 20-19 di fine parziale.

Nardò mantiene i nervi saldi nel secondo quarto e agguanta la parità sul 25-25 dopo 3 minuti, trascinati ancora da Smith. Fino a 2 minuti dal termine le due formazioni si alternano al comando, ma di lì in poi Nardò sigla un parziale di 10-0 che chiude la seconda parte di gara sul 35-43.

La reazione di San Severo non si fa però attendere: 43-45 dopo 3 minuti della ripresa con un intenso gioco corale. Nardò chiama timeout per raccogliere energie mentali, ma sono sempre Poletti e Smith gli unici a concretizzare in attacco. A 2 minuti dal termine del terzo quarto il punteggio è 56-52, che Stojanovic porta subito dopo a 56-55. San Severo dimostra di avere più energie e allunga fino al 62-55 di fine frazione con Tortù e Raivio.

Nardò inizia l’ultimo quarto con un piglio diverso, anche se San Severo resta al comando. A 4 minuti dal termine il punteggio è 71-65. Il distacco rimane invariato, grazie a Ed Daniel che crea la maggior parte dei vantaggi per i padroni di casa e sigla una importante tripla per il 77-68 a 90 secondi dal termine dalla gara. Nardò non si arrende e in 40 secondi ritorna sul 77-74. Bogliardi resta però lucido dalla lunetta e la partita si chiude sul 78-74.

San Severo conquista cinicamente la seconda vittoria consecutiva che le permette di respirare in una classifica non semplice. Nardò invece patisce forse qualche acciacco di troppo, che non le hanno permesso di rendere al meglio in una trasferta ostica.

Allianz Pazienza San Severo – HDL Nardò 78-74 (20-19, 15-24, 27-12, 16-19)

Allianz Pazienza San Severo: Nik Raivio 24 (8/12, 2/5), Antonino Sabatino 16 (3/7, 2/4), Edward lee Daniel 14 (5/7, 1/2), Matteo Bogliardi 9 (0/0, 0/6), Lorenzo Tortu 8 (2/5, 1/4), Agustin Fabi 5 (1/1, 1/5), Ion Lupusor 2 (1/2, 0/3), Goce Petrusevski 0 (0/0, 0/1), Keller cedric Ly-lee 0 (0/0, 0/0), Michele Mecci 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 22 – Rimbalzi: 37 10 + 27 (Nik Raivio 10) – Assist: 20 (Antonino Sabatino, Matteo Bogliardi 5)

HDL Nardò: Russ Smith 26 (6/13, 1/7), Mitchell Poletti 21 (5/7, 2/4), Vojislav Stojanovic 15 (5/8, 0/3), Andrea La torre 8 (1/1, 2/4), Lorenzo Baldasso 2 (0/2, 0/3), Jacopo Borra 2 (1/1, 0/0), Andrea Donda 0 (0/0, 0/0), Matteo Parravicini 0 (0/0, 0/0), Samuele Baccassino 0 (0/0, 0/0), Nicolo Buscicchio 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 23 / 27 – Rimbalzi: 21 2 + 19 (Vojislav Stojanovic 7) – Assist: 6 (Vojislav Stojanovic 3)