San Severo la spunta in volata e ferma la Stella Azzurra

Nella prima giornata valida per la fase ad orologio, San Severo ospita la Stella Azzurra Roma dell’ex coach Luca Bechi.

Sono i pugliesi ad iniziare meglio in attacco, riuscendo a trovare buone soluzioni dall’arco. Roma fatica e dopo 5 minuti è sotto 10-3 con l’unico canestro di Campani. San Severo continua a spingere e all’ottavo minuto raggiunge il 20-8. L’aggressività dei romani non paga, ma fa commettere 8 falli di squadra, mandando gli avversari in lunetta per bonus. Giachetti chiude il quarto sul 22-12.

Gli ospiti continuano a soffrire in fase realizzativa anche nella seconda frazione e San Severo ne approfitta per allungare sul 30-12, grazie soprattutto a Daniel e Bogliardi che mettono in ritmo anche i compagni. Wilson prova a reagire, accorciando sul 32-18, complice anche la zona di coach Bechi. I romani trovano ritmo in attacco e riescono ad essere più incisivi, ma è sempre San Severo a comandare all’intervallo lungo per 40-30.

I padroni di casa continuano ad affidarsi a Daniel in attacco, mentre la Stella Azzurra approfitta di un positivo Wilson e rosicchiano distacco, fino al 51-44 dopo 7 minuti del terzo quarto. San Severo si riordina subito e chiude il quarto sul 58-48.

Il copione non cambia nemmeno nell’ultimo quarto. Roma cerca di tornare in partita, ma San Severo riesce a gestire la gara e mantenere un margine in doppia cifra. A 5 minuti dal termine il punteggio è 66-56. Wilson e Givens piazzano un break che riporta gli ospiti sul 71-65 con 2 minuti da disputare. I padroni di casa entrano in crisi e, con 35 secondi sul cronometro, tornano sul 73-71. Alla Stella Azzurra servirebbe il guizzo finale, che per fortuna di San Severo non arriva. Il finale è 76-72.

Allianz Pazienza San Severo – E-Gap Stella Azzurra Roma 76-72 (22-12, 18-18, 18-18, 18-24)

Allianz Pazienza San Severo: Matteo Bogliardi 17 (4/8, 3/6), Edward lee Daniel 14 (4/6, 1/4), Ion Lupusor 12 (2/3, 2/6), Nik Raivio 11 (4/7, 0/1), Antonino Sabatino 10 (3/4, 0/4), Mihajlo Jerkovic 6 (2/5, 0/3), Agustin Fabi 4 (0/0, 1/2), Lorenzo Tortu 2 (0/3, 0/1), Djordje Pazin 0 (0/0, 0/0), Michele Mecci 0 (0/0, 0/0), Keller cedric Ly-lee 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 22 – Rimbalzi: 37 7 + 30 (Edward lee Daniel 11) – Assist: 18 (Edward lee Daniel 5)

E-Gap Stella Azzurra Roma: Duane Wilson 22 (9/12, 1/5), Samuel jamal Givens 12 (4/6, 1/1), Jacopo Giachetti 12 (2/7, 0/2), Emmanuel Innocenti 8 (2/5, 1/4), Matteo Visintin 6 (2/3, 0/0), Lazar Nikolic 5 (2/3, 0/0), Luca Campani 5 (0/2, 1/2), Roberto Rullo 2 (0/1, 0/5), Alberto Chiumenti 0 (0/2, 0/0), Fabrizio Pugliatti 0 (0/0, 0/0), Riccardo Salvioni 0 (0/0, 0/0), Lucas Fresno 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 24 – Rimbalzi: 33 6 + 27 (Emmanuel Innocenti 8) – Assist: 10 (Jacopo Giachetti, Emmanuel Innocenti 3)