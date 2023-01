San Severo non perde lucidità e batte Chieti di misura

Allianz Pazienza San Severo – Caffè Mokambo Chieti Basket 1974 67-61 (13-8;32-33;47-50)

Allianz Pazienza San Severo 71: Sabatino 0, Daniel 13, Fabi 12, Bogliardi 3, Raivio 18, Petrusevski 3, Ly-Lee 1, Lupusor 8, Tortu 9, Mecci NE.

Caffè Mokambo Chieti Basket 1974 61: Mastellari 4, Ancellotti 10, Serpilli 2, Roderick 18, Bartoli 11, Vrankic 6, Thioune 3, Spizzichini 0, Reale 7, Gjorgjevikj NE.

La salvezza, in un anno difficile come questo, passa da partite come questa tra San Severo e Chieti.

La partita parte in sordina, entrambe le formazioni hanno difficoltà realizzative. San Severo ha però un Raivio in serata che fa la differenza. Dopo 3 minuti e mezzo Bartoli ripristina la parità ad 8. Ancora Raivio si porta sulle spalle l’attacco pugliese e aiuta a tenere Chieti sul 13-8 al termine del primo quarto.

Reale richiude subito il gap per gli ospiti alla ripresa del gioco, ma Tortù riporta San Severo in vantaggio. La gara continua con un certo nervosismo, con gli arbitri costretti a fischiare anche alcuni falli tecnici. Roderick sale in cattedra per Chieti con 7 punti consecutivi, portando il punteggio sul 22-26. Ancelotti fissa, infine, il vantaggio per Chieti all’intervallo lungo sul 32-33.

Il terzo quarto continua a riflettere una partita che ha una grande posta in palio per entrambe le squadre, con l’incubo dei bassifondi della classifica. Dopo 2 minuti gli ospiti tentano l’allungo sul 32-37. Fabi e Raivio si fanno trovare pronti per ricucire lo strappo: 38-39. Dopo 4 minuti San Severo passa in vantaggio, con un solido gioco sotto canestro di Daniel. Gli ospiti però restano concentrati e, con Mastellari, chiudono anche la terza frazione in vantaggio sul 47-50.

Nel quarto finale, Chieti è sempre in vantaggio di misura. Il sussulto dei padroni di casa arriva a 4 minuti dal termine con la tripla di Fabi, che fissa il punteggio sul 58-57. Chieti si innervosisce ma ritorna in vantaggio, per poi farsi nuovamente sorpassare sul 61-60 da un’altra tripla di Raivio. Gli ospiti crollano nel finale con le medie al tiro, consentendo a San Severo di festeggiare la prima vittoria dopo 6 sconfitte consecutive. Il punteggio finale è 67-61.

