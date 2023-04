San Severo passa sul campo di Rieti

Attacco spuntato e percentuali ai liberi sotto la sufficienza oltre ad un dominio a rimbalzo assoluto dei ragazzi di Pilot. Si può riassumere così il match che Rieti perde all’esordio al PalaSojourner nella seconda fase, contro San Severo.

Rieti parte bene sfruttando il pick and roll e la verve di un positivo Bonacini che conquista il quintetto. San Severo tira male, ma si affida a Daniel, che si rivela un fattore ( saranno 9 i punti nei primi 20 minuti di gioco). Rieti tira bene dall’arco con Del Testa, (2 su 5 totale) e chiude avanti i primi 10 minuti. Poi gli ospiti con la difesa mettono in difficoltà l’attacco Kienergia che produce solamente 12 punti, anche a causa della prematura uscita di Tucker per falli. San Severo prova a scappare, ma Geist, dalla lunetta fissa il punteggio sul 32 a 33 con cui si chiudono i primi 20 minuti di gioco.

Bonacini time ad inizio terzo quarto. 6 di fila e Rieti va avanti 42 a 35. Poi arriva la risposta dell’ex Lorenzo Tortù che trova una tripla con fallo ed un canestro dalla media. Si torna sul punto a punto, con San Severo che ai liberi è una macchina (100%) mentre la Kienergia conferma i soliti problemi di tenuta. Si chiude comunque sul 49 pari il terzo periodo. Ancora difficoltà offensive per Rieti che fa fatica a trovare il canestro, per San Severo invece si sveglia Bogliardi, decisivo con 5 punti di fila. Tortù dall’angolo fa ancora malissimo e gli ospiti vanno anche in doppia cifra di vantaggio. La reazione è affidata a Del Testa e Tucker, ma è troppo tardi. A nulla serve il fallo sistematico. Termina 63 a 69, per Rieti si tratta del secondo ko consecutivo nella seconda fase.

Kienergia Rieti – Allianz Pazienza San Severo 63-69 (20-19, 12-14, 17-16, 14-20)

Kienergia Rieti: Davide Bonacini 11 (4/10, 0/0), Maurizio Del testa 11 (0/1, 3/7), Marco Timperi 10 (4/6, 0/2), Darryl Tucker 10 (3/6, 1/1), Paolo Paci 9 (4/11, 0/0), Jordan Geist 4 (0/3, 0/2), Lucas Maglietti 4 (0/1, 1/1), Maurizio Tassone 2 (1/3, 0/5), Paolo Rotondo 2 (1/5, 0/0), Nikola Nonkovic 0 (0/0, 0/0), Alessandro Naoni 0 (0/0, 0/0), Godwin Jhon 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 23 – Rimbalzi: 36 7 + 29 (Darryl Tucker 9) – Assist: 13 (Paolo Paci 4)

Allianz Pazienza San Severo: Nik Raivio 17 (3/11, 2/4), Edward lee Daniel 12 (2/8, 1/3), Matteo Bogliardi 9 (1/2, 1/7), Lorenzo Tortu 9 (1/4, 2/6), Mihajlo Jerkovic 9 (1/2, 1/4), Ion Lupusor 8 (2/5, 0/5), Antonino Sabatino 5 (0/2, 1/3), Agustin Fabi 0 (0/1, 0/1), Djordje Pazin 0 (0/0, 0/0), Michele Mecci 0 (0/0, 0/0), Keller cedric Ly-lee 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 25 / 28 – Rimbalzi: 49 14 + 35 (Edward lee Daniel, Ion Lupusor 15) – Assist: 13 (Nik Raivio, Matteo Bogliardi 4)

UFF.STAMPA NPC RIETI