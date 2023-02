San Severo piazza il colpaccio e vince a Ferrara

Vittoria importantissima per i ragazzi di coach Pilot che in ottica salvezza conquistano due punti nei confronti di una Tassi Group ora decisamente in crisi di risultati. Dopo un primo quarto da ventisette punti Ferrara a lungo andare non riesce a trovare offensive a Cleaves ed anche dalla panchina i biancoazzurri non hanno contributi tangibili. I pugliesi prima con Raivio e Daniel e nel finale con Bogliardi compiono le scelte migliori e più lucide quando la palla pesa. D’altro canto per la Tassi Group arrivano diversi errori e forzature con giocatori solitamente affidabili come Cleaves e Campani. Anche Amici poi non è riuscito a mantenere un playmaking lucido fino alla fine e San Severo festeggia.

Tassi Group Ferrara – Allianz Pazienza San Severo 69-73 (27-22, 10-15, 16-18, 16-18)

Tassi Group Ferrara: Andy Cleaves ii 25 (7/15, 2/4), Luca Campani 19 (4/10, 2/5), Alessandro Amici 9 (3/7, 1/5), Andrew Smith 9 (3/3, 1/1), Gianmarco Bertetti 4 (0/0, 0/1), Andrea Cazzanti 3 (0/0, 1/1), Maurizio Tassone 0 (0/0, 0/2), Mihajlo Jerkovic 0 (0/4, 0/0), Tommy Pianegonda 0 (0/0, 0/0), Simone Bellan 0 (0/0, 0/1), Samuele andrea Valente 0 (0/0, 0/0), Carlo Buriani 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 18 – Rimbalzi: 36 9 + 27 (Andrew Smith 9) – Assist: 15 (Alessandro Amici 5).

Allianz Pazienza San Severo: Matteo Bogliardi 21 (4/4, 2/9), Nik Raivio 14 (5/15, 1/3), Edward lee Daniel 13 (3/7, 1/1), Agustin Fabi 13 (2/3, 2/7), Ion Lupusor 11 (2/4, 2/4), Lorenzo Tortu 1 (0/1, 0/3), Antonino Sabatino 0 (0/1, 0/1), Goce Petrusevski 0 (0/0, 0/0), Keller cedric Ly-lee 0 (0/0, 0/0), Michele Mecci 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 23 – Rimbalzi: 37 9 + 28 (Edward lee Daniel 16) – Assist: 16 (Edward lee Daniel 6)