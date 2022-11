San Severo piega Ferrara all’overtime

L’inizio di gara è sotto l’insegna dei padroni di casa, che si portano 9-4 dopo 4 minuti con Lopusor e Daniel. Ferrara risponde con Pianegonda e Cleaves per la parità. Il primo vantaggio ospite arriva all’ottavo minuto sul 13-14 grazie ad un gioco da 3 punti di Campani. Fabi e Sabatino riportano poi San Severo in vantaggio alla fine della prima frazione, che si chiude sul 20-16.



Ferrara inizia il secondo quarto con più lucidità, sia in attacco che in difesa, ribaltando in poco più di un minuto il punteggio e tornando in vantaggio per 20-25. A questo 9-0 fulmineo, coach Pilot prova a dare una scossa ma gli ospiti continuano a segnare con Smith. A 4 minuti dall’intervallo lungo è ancora Ferrara a dettare i ritmi per arrivare al 28-37. Al primo calo ospite si rifanno sotto i pugliesi, che tornano sul 37-39 in chiusura di frazione.

Il terzo quarto è molto vivace e giocato sul filo della parità; al quarto minuto infatti, le due compagini sono sul 46 pari. La transizione di San Severo è efficace fin quando Ferrara riesce a spezzare il ritmo a loro contrario, tornando in testa sul 51-55 con a 2.30 dalla fine della frazione. Il match si sposta sotto canestro, con Daniel a fare la voce grossa, portando i suoi sul 55-57 di fine terzo quarto.

L’ultima frazione è un continuo botta e risposta tra le due squadre. La partita diventa molto confusionaria e legata agli episodi. In questo scenario, a 2.30 dal termine è Ferrara a comandare di 3 lunghezze sul 68-71. Bertetti allunga sul 68-73 e San Severo chiama timeout. In una partita che sembrava chiusa, Bogliardi e Fabi pareggiano di nuovo la gara, costringendo coach Leka stavolta alla sospensione. L’ultima azione è di San Severo, ma il tiro di Fabi non va dentro. Si va al supplementare sul 73 pari.

L’overtime si apre con un break dei padroni di casa di 6-0, ricucito da Ferrara a metà frazione sul 79 pari. Bogliardi sale in cattedra, dopo una partita offensivamente opaca, con punti importantissimi, costringendo gli ospiti a dover recuperare 5 punti a 26 secondi dal termine. Ferrara però ha esaurito le energie e il match va a San Severo: 89-81 il risultato finale dopo 45 minuti.

Allianz Pazienza San Severo – Tassi Group Ferrara 89-81 (20-16, 17-23, 18-18, 18-16, 16-8)

Allianz Pazienza San Severo: Edward lee Daniel 21 (5/8, 0/2), Ion Lupusor 17 (3/6, 3/5), Matteo Bogliardi 16 (2/4, 3/5), Carren deroyce jr Wilson 15 (5/11, 1/3), Agustin Fabi 14 (1/3, 4/8), Antonino Sabatino 6 (0/3, 2/5), Janko Cepic 0 (0/1, 0/2), Keller cedric Ly-lee 0 (0/0, 0/0), Goce Petrusevski 0 (0/0, 0/0), Michele Mecci 0 (0/0, 0/0), Manuel Livini 0 (0/0, 0/0), Andrea Arnaldo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 23 – Rimbalzi: 30 8 + 22 (Edward lee Daniel 12) – Assist: 20 (Ion Lupusor, Matteo Bogliardi 5)

Tassi Group Ferrara: Andy Cleaves ii 24 (3/5, 3/6), Mihajlo Jerkovic 12 (4/4, 1/2), Andrew Smith 11 (3/5, 1/5), Luca Campani 8 (2/6, 1/4), Maurizio Tassone 8 (3/3, 0/1), Simone Bellan 7 (2/3, 1/3), Tommy Pianegonda 7 (2/3, 1/3), Gianmarco Bertetti 4 (2/6, 0/2), Leonardo Cavicchi 0 (0/0, 0/0), Samuele andrea Valente 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 17 – Rimbalzi: 30 6 + 24 (Andrew Smith 9) – Assist: 13 (Gianmarco Bertetti 6)