San Severo rimonta e riporta sulla terra Cividale

Cividale, reduce dalla bella vittoria contro Udine, fa visita ad un San Severo in cerca di punti per stare lontani dal fondo della classifica.

I primi due sigilli del match sono per Raivio, nuovo innesto del team pugliese che sembra aver portato positività nel gruppo. Infatti, nei primi tre minuti, il tabellone recita 10-0 per i padroni di casa. A metà frazione Cividale è ancora a secco (15-0). Rota e Cassese sbloccano il referto per gli ospiti, ma San Severo rimane in controllo del punteggio sul 22-11 a termine quarto.

I friulani tornano a ridosso sul 22-16 con una buona grinta di squadra in appena un minuto, costringendo coach Pilot a spendere un timeout. San Severo mette in mostra Petrusevski e Daniel, mentre Cividale cerca di fare entrare in ritmo i suoi Clarke e Pepper. I padroni di casa restano sempre in testa, ma i friulani sono assolutamente vicini all’intervallo sul 35-28.

La ripresa è tutta a favore degli ospiti, che raggiungono la parità sul 35 pari dopo poco più di 2 minuti. In 7 minuti San Severo non segna nessun punto, mentre Cividale ne segna 11, con un’ottima pressione difensiva. Raivio sblocca la situazione e si va sul 40-41. Gli ospiti puniscono ancora i cambi marcatura sui lunghi e chiudono la terza frazione sul 42-45.

La durezza e l’energia di Cividale danno risultati e la partita resta in controllo ospite per la prima metà dell’ultima frazione (49-53). Lopusor agguanta il pareggio sul 53-53 e fino a 8 secondi dal termine la situazione non cambia. L’ultimo possesso è per Cividale ma, sulla rimessa, Clarke si fa rubare palla da Bogliardi che va a concludere da solo in contropiede. Con 3 secondi restanti, la situazione non cambia e San Severo porta a casa l’incontro sul 55-53.

Cividale paga la lucidità nel finale che vanifica tre quarti solidi, escludendo il break iniziale pugliese. I padroni di casa dimostrano ancora una volta che sono capaci di strappare con le unghie e con i denti i due punti quando sembravano ormai sfuggiti di mano.

Allianz Pazienza San Severo – UEB Gesteco Cividale 55-53 (22-11, 13-17, 7-17, 13-8)

Allianz Pazienza San Severo: Goce Petrusevski 11 (0/0, 3/6), Matteo Bogliardi 10 (5/8, 0/4), Edward lee Daniel 9 (4/6, 0/2), Antonino Sabatino 8 (1/2, 2/5), Nik Raivio 8 (1/7, 1/5), Ion Lupusor 6 (3/6, 0/2), Djordje Pazin 3 (0/0, 1/2), Keller cedric Ly-lee 0 (0/1, 0/0), Janko Cepic 0 (0/0, 0/2), Agustin Fabi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 6 / 7 – Rimbalzi: 33 8 + 25 (Nik Raivio 9) – Assist: 11 (Antonino Sabatino, Nik Raivio 3)

UEB Gesteco Cividale: Aleksa Nikolic 12 (6/10, 0/0), Leonardo Battistini 10 (5/7, 0/0), Rotnei Clarke 7 (2/7, 1/6), Aristide Mouaha 7 (2/2, 1/1), Gabriele Miani 6 (3/4, 0/2), Dalton Pepper 4 (2/7, 0/4), Eugenio Rota 4 (1/1, 0/1), Alessandro Cassese 3 (0/0, 1/1), Brenno Barel 0 (0/0, 0/0), Enrico Micalich 0 (0/0, 0/0), Giacomo Dell’ agnello 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 2 / 3 – Rimbalzi: 28 3 + 25 (Aleksa Nikolic 9) – Assist: 17 (Gabriele Miani, Dalton Pepper 4)