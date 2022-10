San Severo ritrova la vittoria: Chiusi battuta all’overtime

Al palasport “Falcone e Borsellino” va di scena una partita senza dubbio delicata per la stagione di San Severo e Chiusi. I toscani sono ancora a quota zero in classifica, mentre i pugliesi sono reduci da tre sconfitte consecutive. L’inizio di gara è per i padroni di casa, che dopo 4 minuti si spingono fino al punteggio di 8-6, mostrando intensità e muscoli. Gli ospiti non stanno certo a guardare e rispondono soprattutto con Medford e Bolpin. Chiusi agguanta il pareggio al sesto minuto e si porta in testa subito dopo, chiudendo il primo quarto al comando sul 13-16. San Severo risponde con forza portandosi sul 21-18 in 2 minuti con Fabi, ma gli ospiti restano aggrappati alla gara e rimettono la testa avanti con un Raffaelli in gran spolvero. A metà seconda frazione il tabellone recita 24-30, ma qui inizia un break di 14-0 per i pugliesi, che si portano sul 38-30. Il match resta su ritmi molto intensi ma è Chiusi a dover inseguire all’intervallo lungo, in svantaggio per 46-36. Nella ripresa Chiusi è sicuramente più incisiva e determinata, tornando in partita in 4 minuti sul 49-47. San Severo ha molti giocatori con problemi di falli e non riesce a trovare un gioco fluido. Gli ospiti completano la rimonta sul 50 pari per poi passare in vantaggio sul 49-52 a 4 minuti dal termine del terzo quarto. Fabi e Bogliardi tengono in piedi San Severo, ma è Sabatino a riportare i suoi in vantaggio con due triple consecutive, chiudendo la terza frazione sul 60-56. L’ultimo periodo inizia in modo molto concitato, ma confuso. In più di 3 minuti ci sono solo 5 punti di Medford, che regala nuovamente il vantaggio ai suoi per 60-61. Sabatino e Lopusor rispondono per San Severo per un nuovo vantaggio pugliese sul 68-63. L’ultimo minuto è incandescente: Raffaelli pareggia sul 71-71, ma Wilson risponde per il 73-71 con 16 secondi da giocare con palla agli ospiti. Medford pareggia nuovamente ed è supplementare. San Severo prova l’allungo e arriva ad 83-76 a 2 minuti dal termine dell’overtime. Gli ospiti si aggrappano sempre e solo a Medford, poco supportato però dai suoi compagni. La luce si spegne per Chiusi e i padroni di casa non devono fare altro che amministrare. Il match termina 89-82.

Allianz Pazienza San Severo – Umana Chiusi 89-82 (13-16, 33-20, 14-20, 13-17, 16-9)

Allianz Pazienza San Severo: Matteo Bogliardi 19 (5/6, 1/4), Antonino Sabatino 16 (3/5, 2/3), Agustin Fabi 15 (0/1, 4/6), Carren deroyce jr Wilson 13 (4/5, 0/0), Ion Lupusor 12 (3/4, 2/5), Janko Cepic 10 (2/4, 2/6), Edward lee Daniel 4 (1/4, 0/1), Andrea Arnaldo 0 (0/1, 0/1), Goce Petrusevski 0 (0/0, 0/0), Keller cedric Ly-lee 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 20 / 25 – Rimbalzi: 36 5 + 31 (Edward lee Daniel 10) – Assist: 18 (Carren deroyce jr Wilson 5)

Umana Chiusi: Lester Medford 28 (6/13, 2/8), Lorenzo Raffaelli 15 (5/8, 0/3), Matteo Martini 10 (4/7, 0/1), Riccardo Bolpin 10 (2/4, 2/7), Davide Bozzetto 8 (3/5, 0/1), Dylan Van eyck 4 (0/1, 1/3), Giulio Candotto 3 (0/0, 1/1), Luca Possamai 2 (1/2, 0/0), Daniel Donzelli 2 (0/2, 0/0), Marco Braccagni 0 (0/0, 0/0), Carlo Porfilio 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 22 / 31 – Rimbalzi: 24 6 + 18 (Davide Bozzetto 8) – Assist: 11 (Lester Medford 4)