San Severo sfoggia un quarto periodo stellare e doma Ravenna

Allianz Pazienza San Severo – OraSì Ravenna 87-72 (24-20, 19-13, 16-25, 28-14)

Allianz Pazienza San Severo: Nik Raivio 27 (5/6, 5/7), Edward lee Daniel 17 (6/7, 0/0), Ion Lupusor 14 (3/3, 2/4), Matteo Bogliardi 13 (1/2, 3/7), Antonino Sabatino 6 (1/2, 1/2), Mihajlo Jerkovic 4 (2/2, 0/2), Agustin Fabi 3 (0/0, 1/4), Lorenzo Tortu 3 (1/4, 0/2), Goce Petrusevski 0 (0/0, 0/0), Djordje Pazin 0 (0/0, 0/0), Michele Mecci 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 18 – Rimbalzi: 37 7 + 30 (Nik Raivio 11) – Assist: 23 (Agustin Fabi 8)

OraSì Ravenna: Kendall Anthony 28 (6/11, 1/2), Bernardo Musso 11 (2/4, 2/3), Federico Bonacini 10 (2/8, 2/10), Josip Vrankic 10 (2/5, 0/2), Danilo Petrovic 5 (2/2, 0/2), Nicola Giordano 5 (2/4, 0/2), Tommaso Oxilia 3 (0/0, 1/3), Ivan Onojaife 0 (0/0, 0/0), Nicola Giovannelli 0 (0/0, 0/0), Vittorio Bartoli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 22 / 23 – Rimbalzi: 21 5 + 16 (Federico Bonacini 6) – Assist: 8 (Kendall Anthony 3)

Anche se è l’ultima gara di fase regolare, i due punti in palio non sono banali. San Severo e Ravenna si porteranno i punti degli scontri diretti, in quanto diretti avversari nella seconda fase salvezza. All’andata fu Ravenna ad imporsi, in quella che è stata la peggior sconfitta sei pugliesi in questo campionato.

I padroni di casa commettono, in apertura, due errori di distrazione che Ravenna capitalizza con Musso e Vrankic. San Severo però sembra aver recuperato quella confidenza nel tiro da 3 che sembrava aver smarrito negli ultimi mesi. Il punteggio è 9 pari a metà frazione, ma Raivio piazza il break di 6-0 per il 15-9 che porta gli ospiti a spendere un timeout. Vrankic è ancora insidioso, ma entra in partita anche Ed Daniel. Un tiro di Sabatino chiude la prima frazione sul 24-20.

Bonacini prova a suonare la carica per Ravenna, ma i padroni di casa riescono ad imporsi su buoni ritmi. Ancora Sabatino e Raivio conducono i pugliesi sino al massimo vantaggio sul 39-25 a 3 minuti dall’intervallo lungo. Sul 39-28 coach Pilot chiama timeout per fermare l’accennata reazione degli ospiti. Il divario comunque non cambia e la seconda frazione termine sul 39-28.

Il terzo quarto è molto vivace, con botta e risposta da parte di entrambe le formazioni. San Severo continua a primeggiare in doppia cifra di vantaggio: 51-41 dopo 4 minuti. Anthony prende sulle spalle l’attacco di Ravenna e accorcia il divario sul 54-46. Il distacco si riduce ulteriormente con Giordano a 2 minuti dal termine del parziale sul 54-50, per poi annullarsi sul 56 pari. San Severo chiude però in testa anche il terzo parziale sul 59-58.

I padroni di casa riprendono il gioco col piglio giusto e si portano sul 69-61 dopo 3 minuti. Ed Daniel domina sotto le plance ed è determinante nel creare vantaggi per i suoi compagni: si arriva al 79-65 a 4 minuti dal termine. Ravenna fa molta fatica in fase realizzativa e non riesce a ricucire lo strappo. Il match termina 87-72.

San Severo porta a casa una partita importante per il morale, oltre che 2 punti utilissimi per la fase ad orologio. Ravenna sembrava aver messo la freccia per il sorpasso, ma si è fermata in attacco nell’ultimo quarto ed ha pagato con la sconfitta.