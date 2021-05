Nell’ultima gara della fase ad orologio la Givova Scafati, senza poter contare su Rossato, Marino, Thomas e Benvenuti, ospita e batte l’Apu Udine in una gara molto equilibrata e ricca di belle giocate, che a visto le due compagini sorpassarsi più volte prima del break di Musso e Jackson che ha consegnato la vittoria finale a Scafati. Il tutto sotto gli occhi del neo acquisto scafatese Frank Gaines, presente al Palamangano.

Givova Scafati – Apu Old Wild West Udine 86-80

Givova Scafati: Darryl Jackson 21 (2/3, 5/13), Bernardo Musso 19 (2/5, 5/8), Valerio Cucci 15 (5/7, 1/4), Nemanja Dincic 14 (3/4, 2/3), Luigi Sergio 7 (2/6, 1/5), Mattia Palumbo 6 (3/8, 0/1), Riccardo Cervi 4 (2/2, 0/0), Gaetano Grimaldi 0 (0/2, 0/3), Riccardo Rossato 0 (0/0, 0/0), Tommaso Marino 0 (0/0, 0/0)Tiri liberi: 6 / 7 – Rimbalzi: 36 9 + 27 (Nemanja Dincic 9) – Assist: 20 (Mattia Palumbo 5)

Apu Old Wild West Udine: Nana Foulland 17 (8/9, 0/0), Andrea Amato 13 (1/4, 3/6), Lodovico Deangeli 11 (4/5, 1/1), Nazzareno Italiano 10 (2/4, 2/7), Dominique Johnson 8 (2/2, 1/7), Francesco Pellegrino 8 (3/3, 0/1), Matteo Schina 6 (0/1, 2/4), Vittorio Nobile 5 (1/1, 1/3), Joseph yantchoue Mobio 2 (1/4, 0/2), Riccardo Spangaro 0 (0/2, 0/1), John paul onyekachi Agbara 0 (0/0, 0/0)Tiri liberi: 6 / 9 – Rimbalzi: 36 7 + 29 (Nana Foulland 9) – Assist: 25 (Andrea Amato 7)

Dà avvio alla gara il tiro dall’area di Cervi che firma subito i primi punti della sua avventura scafatese. Cucci, in grande spolvero nelle ultime gare, firma l’allungo in tandem con Sergio, Foulland invece manda il primo squillo ospite. Cervi porta la Givova sul +8, mentre Jhonson in lunetta e Nobile da fuori area accorciano. Sergio piazza una bella tripla, fa lo stesso Jackson, mentre Foulland si conferma il migliore dei suoi in questa partenza. Italiano e Deangeli mantengono Udine aggrappata al risultato, con Amato che poi risponde da 3 a Cucci. Amato accorcia, Italiano pareggia e poi firma il sorpasso ospite. Ancora Amato, protagonista assoluto di questo primo quarto, serve un assist a Pellegrino e poi segna dall’area mandando Udine sul +7. Dincic piazza la tripla, Pellegrino segna 4 importanti punti dall’area, ma il gioco da 3 di Dincic chiude la prima frazione sul 27-30.

Pellegrino in assolo apre il secondo quarto, Musso piazza la sua prima tripla e Mobio tiene la Givova a distanza. Cucci prova a ristabilire l’equilibrio ma la tripla di Jhonson costringe Finelli al timeout. Ancora Cucci, per due volte dall’area manda Scafati sul -1. Sorpasso e controsorpasso da fuori area con Dincic e Schina protagonisti. Foulland va a schiacciare, Cucci resta pulito nella gita in lunetta, ma ancora Foulland tiene Scafati a distanza. La tripla di Musso ristabilisce la parità, Foulland sovrasta Dincic segnando con l’aiuto del tabellone mentre Deangeli segna gli ultimi punti prima della pausa lunga, portando il risultato sul 44-48.

Deangeli e Italiano piazzano i primi punti al rientro dagli spogliatoi. Jackson piazza la tripla, Palumbo risponde dall’area a Jhonson. Tripla di Amato, tripla di Jackson, ma Foulland e Jhonson tengono a distanza la Givova con 11 punti di vantaggio. Dincic e Palumbo mantengono in partita i gialloblù, il break di Musso e il tecnico subito da Dincic riequilibrano la gara. Amato preciso dalla lunetta fa 2/2, lo stesso vale per Jackson. Musso, con una gran giocata, manda avanti la Givova. Nuovo sorpasso e controsorpasso firmato Foulland e Jackson che chiude il terzo quarto sul 69-67.

L’ultima frazione di gioco comincia sui punti di Sergio e Foulland. Gran palla di Italiano che manda a segno Deangelis, per Scafati Palumbo sfrutta l’assist di Musso. Deangelis con una tripla pareggia, ma allo stesso modo Musso e Jackson rimandano indietro di 6 punti gli ospiti. Dopo una lunga fase di errori, nuovamente Musso e Jackson realizzano 5 punti che indirizzano in maniera definitiva la gara verso il successo dei padroni di casa. Nobile, Schina e Pellegrino mettono a segno gli ultimi punti della gara, chiudendola sul punteggio di 86-80.