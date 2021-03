Scafati convince e batte Cento al Palamangano

Nella 22^ giornata del girone rosso la Givova Scafati dà continuità al suo trend positivo vincendo una partita indirizzata fin da subito sui giusti binari a discapito di una Tramec Cento in balia di Jackson e Benevenuti, autori di due grandi prestazioni da 17 punti a referto. Ancora out Tommaso Marino.

I primi punti della gara vengono messi a segno da Moreno ma la risposta di Scafati non si fa attendere con la tripla di Palumbo e i punti dall’area di Thomas. Sergio costringe al timeout coach Mecacci dopo una partenza di gara molto intensa. Benvenuti risponde alla bella giocata di Moreno. Petrovic piazza una bella tripla e accorcia ma Benvenuti con un gran break si conferma protagonista di questo primo quarto con 9 punti a referto dopo metà quarto. Jackson entra in partita con un tiro da fuori area e porta la Givova al massimo vantaggio di 12 distanze, accorciate subito da Petrovic. Ranuzzi entra a far parte del tabellino con una bella tripla, fa lo stesso Rossato all’altro canestro mentre il primo quarto termina sul 23-12.

La seconda frazione di gara comincia sull’antisportivo fischiato a Musso. Berti segna un solo libero ma Cento non sfrutta bene il successivo possesso e, sul ribaltamento di fronte, Rossato mette a segno la seconda personale tripla prima di andare a canestro anche su rimbalzo mantenendo Cento a distanza. Cucci da fuori area risponde a Ranuzzi e Benvenuti completa l’allungo e apre ulteriormente la forbice del vantaggio. Petrovic segna un solo tentativo ai liberi, Cucci va a segno dall’area ma Fallucca segna un bel tiro da 3 punti. Moreno e Petrovic sfruttano il cattivo momento di Scafati e accorciano pericolosamente costringendo due volte al timeout coach Finelli. La tripla di Jackson e i punti di Thomas anticipano una fase di gara ad alti ritmi con Sergio e Benvenuti che vanno a segno per Scafati, mentre fanno lo stesso Gasparin e Berti per Cento. Sergio serve un altro grande assist a Thomas, Benvenuti non riesce a completare il gioco da 3 e il secondo quarto scivola via sulla bella tripla di Petrovic che fissa il risultato sul 49-31.

Al rientro dagli spogliatoi Jackson, piedi a terra, piazza la tripla che apre il terzo quarto prima di replicare poco dopo lo stesso tiro, mentre anche Berti, per Cento, va a segno dall’area sul doppio tentativo. La prima metà di gara vede grandi firme da 3, con Petrovic e Ranuzzi che rispondono a Sergio. Leonzio in penetrazione assottiglia lo svantaggio, seguito dal tiro da 3 punti di Jurkatamm. Thomas e Cucci coronano due buone azioni della Givova e il primo segna segna anche i liberi prima di lasciare spazio a Dincic. Rossato porta a 3 il conto delle triple eseguite con successo su 4 tentativi mentre il gioco in solitaria di Cucci chiude il terzo quarto con Scafati avanti di 23 lunghezze: 71-48.

Rossato in penetrazione dà il via all’ultimo quarto sul massimo vantaggio della Givova. Cucci preciso dalla lunetta, non Rossato. Finelli chiama il timeout dopo alcuni errori dei suoi che mandano a canestro Moreno per due volte. Jackson e Musso mettono a segno le ennesime triple, in una gara ricca di bei tentativi da fuori area, che tagliano le gambe alle speranze di rimonta di Cento portando a 24 punti il vantaggio della Givova . Fallucca segna da 3, Petrovic chiude una bell’azione corale e Jurkatamm va a canestro dall’area. Musso in assolo realizza due punti ma dopo il timeout ancora Fallucca va a segno da fuori area. I punti di Berti sono l’ultima emozione di una bella gara che si chiude sul punteggio di 83-69.