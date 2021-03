Scafati quota 103, dominata l’Eurobasket

Nel recupero dell’11^ giornata del girone rosso la Givova Scafati stravince in casa con l’Eurobasket Roma che resiste fino al break scafatese di fine primo tempo guidato dal solito Thomas e un Jackson a tratti infallibile fuori dall’area, con 7 triple a referto su 12 tentativi. Per i capitolini non basta la bella prestazione di Gallinat e Bucarelli.

Scafati parte forte con i punti dall’area di Cucci, risponde Cicchetti per l’Eurobasket. Jackson mette a referto due triple quando sono passati due minuti di gara e Scafati può portarsi a 8 punti di vantaggio. Dopo il timeout l’inerzia della gara sembra la stessa con Cucci che mette a segno i liberi, mentre ancora Cicchetti va a segno dimostrandosi il più in partita dei suoi. Thomas in tap in conduce la Givova sul +10 ma Gallinat accorcia con un tiro da 3. Olasewere impreciso dalla lunetta mette uno solo dei tiri a disposizione ma il break di Roma continua con la tripla di Bucarelli e viene interrotto da un Jackson caldissimo. A due minuti dal termine Charles Thomas è ossigeno per la Givova: gioco da 3, tripla e punti dall’area. Olasewere e Magro accorciano lo svantaggio mentre Scafati sfrutta male l’ultimo possesso di questa prima frazione che si conclude sul 24-18.

Benvenuti entra nel tabellino con una tripla al primo possesso del secondo quarto. Bucarelli e Fanti costringono Finelli a chiamare il timeout. Entra Rossato che va a segno da fuori area, mentre Fanti piazza entrambi i liberi e Palumbo manda Scafati sul +8 con una tripla. Roma non sfrutta il tecnico chiamato a Finelli ma il gioco da 3 di Viglianisi permette ai suoi di mantenersi aggrappati alla partita. Fanti dalla lunetta risponde a Cucci ma Jackson mantiene una gran percentuale mettendo il suo terzo tentativo da fuori area. Rossato porta la Givova al massimo vantaggio, Thomas e ancora Jackson, entrambi da 3, permettono un allungo importante a Scafati. Thomas va nuovamente a segno da fuori area, stavolta con fallo subito, ma non riesce a completare il gioco da 4. Romeo rappresenta l’unico sussulto ospite nell’incredibile break scafatese che continua sui 4 punti di Benvenuti e la tripla sulla sirena di un sontuoso Charles Thomas che fissa il risultato sul 58-33.

Al rientro dalla pausa lunga entrambe le squadre risultano imprecise fino a quando Gallinat dall’area e Jackson, ancora da fuori, smuovono il risultato. Gallinat e Bucarelli prima, Olasewere poi, accorciano sul – 20 con Finelli che si vede costretto al timeout. Thomas a rimbalzo risponde ancora a Gallinat e Olasewere. Jackson mantiene ancora la sua incredibile percentuale da fuori area con l’ennesimo tiro da tre punti messo a referto. Bucarelli fa 2/2 ai liberi, replica Rossato per la Givova. Break personale di Gallinat che segna due bellissime triple. Thomas va a canestro dall’area, Jackson invece mette due dei tre liberi conquistati e riporta Scafati a 20 distanze prima di un nuovo tiro da 3 punti di Gallinat. Olasewere perfetto sulla lunetta, vale lo stesso per Benvenuti che va poi a canestro su un bell’invito di Thomas. Olasewere e Gallinat sfruttano due errori della Givova che però resta a +18 con la tripla di Rossato sulla sirena: 81-63.

L’ultimo periodo di gioco prende avvio sul 2/2 di Benvenuti, Romeo risponde per Roma. Dincic prima va a segno dall’area e poi completa il gioco da 3 dopo i punti di Cicchetti e Bucarelli. Cepic piazza una bella tripla ma Rossato dall’area e Musso da fuori conquistano punti importantissimi che smorzano le ultime speranze dell’Eurobasket quando mancano 3 minuti alla sirena conclusiva. Romeo riporta a 20 lo svantaggio. Musso preciso dalla lunetta, Cicchetti va a schiacciare mentre Dincic va a segno su rimbalzo. Sergio dai liberi firma la quota 100. Cicchetti e Romeo vanno a canestro per Roma ma Musso in assolo mette l’ultima firma sulla partita che, alla sirena, dice 103- 81.