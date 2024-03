Serie A2 F4 – Forlì fa sua la Coppa Italia, Bologna crolla nel secondo tempo

Priva di Aradori, con Freeman uscito in anticipo per un colpo all’occhio, la Fortitudo è costretta alla resa. La festa a Roma è tutta per Forlì che dopo un primo tempo da percentuali horror, trova in Radonjic l’autore che avvia la rimonta finalizzata poi dai canestri di Zampini e Johnson. Il trofeo lo alza così la formazione di coach Martino.

Forlì: Valentini, Allen, Pollone, Johnson, Zilli

Bologna: Fantinelli, Bolpin, Conti, Freeman, Ogden

CRONACA – Avvio di gara equilibrato, con nessuna delle due squadre in grado di trovare una spallata iniziale tanto che al 5′, il punteggio è ancora in perfetta parità (7-7). Si segna pochissimo: Ogden fa più quattro (9-13), Radonjic replica dall’arco mentre Caja deve già fare i conti con i due falli di Freeman. L’ultimo sussulto è quello di Pascolo, con il primo quarto che termina 15-15. Un bel canestro di Freeman apre il secondo quarto di gioco. Conti infila la tripla dall’angolo (15-19), obbligando Martino al minuto di sospensione. Si sblocca Fantinelli, mentre Forlì è ancora a secco dopo cinque minuti di secondo quarto. Servono così due magie di Allen per sbloccare l’Unieuro, che torna così a un singolo possesso di distanza sul 19-21. Due canestri di Freeman riscavano il passivo (19-25), poi è Bolpin da tre punti a dare tre possessi di scarto sul 19-28. Cinciarini interrompe il digiuno dei suoi (22-30), ma Bologna è in controllo e va al riposo avanti 24-32. Dopo l’intervallo la Fortitudo allunga immediatamente, toccando il più tredici sul 24-37. Zampini riporta i suoi sotto la doppia cifra di scarto (30-39), mentre è una tripla di Cinciarini a rimettere in scia l’Unieuro sul 34-41 con Caja che perde momentaneamente anche Freeman per un colpo all’occhio. Un canestro di Morgillo vale nuovamente il più otto bolognese, ma Johnson risponde con un 2/2 che vale il 37-43. Radonjic punisce da tre punti e in un amen è partita riaperta sul 42-45 che chiude i primi trenta minuti. Anche l’ultima frazione ricomincia con una tripla di Radonjic, con Forlì che impatta dopo un lungo inseguimento. Un tecnico sanzionato a Caja e il viaggio in lunetta di Cinciarini valgono il sorpasso Unieuro sul 47-45. Morgillo fa 1/2 in lunetta, Zampini lo imita, con le due squadre separate ancora da due punti. Fantinelli firma per due volte la parità, ma il libero di Johnson vale il nuovo vantaggio forlivese sul 51-50. Il numero undici si ripete nell’azione successiva, infilando una clamorosa tripla sullo scadere di tempo per il 54-50. Bologna non segna più e Forlì prova a chiudere i giochi, con una magata di Zampini che serve un assist clamoroso che permette a Radonjic di firmare il 56-50 a due minuti dalla fine. La parola fine la mette Cinciarini, che dall’arco firma il 59-50. Il finale serve solo a decretare il punteggio definitivo: Forlì s’impone 61-51.

MVP BASKETINSIDE.COM: Radonjic

Unieuro Forlì – Flats Service Fortitudo Bologna 61-51 (15-15, 9-17, 18-13, 19-6)

Unieuro Forlì: Todor Radonjic 13 (1/1, 3/4), Xavier Johnson 12 (2/6, 1/5), Daniele Cinciarini 12 (0/1, 3/6), Federico Zampini 10 (1/2, 0/3), Kadeem Allen 9 (4/9, 0/3), Davide Pascolo 3 (1/1, 0/1), Luca Pollone 2 (1/2, 0/1), Fabio Valentini 0 (0/0, 0/3), Giacomo Zilli 0 (0/1, 0/0), Maurizio Tassone 0 (0/0, 0/2), Edoardo Zilio 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 20 / 28 – Rimbalzi: 35 8 + 27 (Xavier Johnson 9) – Assist: 5 (Federico Zampini 2)

Flats Service Fortitudo Bologna: Mark Ogden 12 (2/4, 1/7), Matteo Fantinelli 12 (6/7, 0/4), Deshawn Freeman 12 (5/7, 0/0), Riccardo Bolpin 4 (0/0, 1/5), Alberto Conti 4 (2/4, 0/5), Alessandro Morgillo 3 (1/1, 0/0), Alessandro Panni 2 (0/2, 0/5), Celis Taflaj 2 (1/2, 0/4), Vitalii Kuznetsov 0 (0/0, 0/0), Nicola Giordano 0 (0/0, 0/0), Luigi Sergio 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 15 – Rimbalzi: 34 8 + 26 (Mark Ogden 10) – Assist: 5 (Riccardo Bolpin 2)