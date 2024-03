Serie A2 F4 SF – Forlì è cinica nel finale, Cantù eliminata

E’ Forlì la prima squadra finalista di A2. La compagine di coach Martino vince 60-59 in un finale in volata. Eroe in casa Unieuro Daniele Cinciarini, migliore in campo dei suoi. Dopo un avvio tutto di marca romagnola, i lombardi replicano con un gran secondo quarto che lascia praticamente incollate le due formazioni. Equilibrio che continua anche nella ripresa, con gli ultimi tre minuti che si rivelano decisivi. Johnson rimette al comando i suoi in lunetta, Cantù spreca diverse occasioni e la tripla di Baldi Rossi arriva ormai tardi. Cinciarini in lunetta fa 0/2, ma Cantù con tre secondi non riesce a tirare mandando in finale l’Unieuro.

Forlì: Valentini, Allen, Pollone, Johnson, Zilli

Cantù: Hickey, Bucarelli, Nikolic, Young, Baldi Rossi

CRONACA – E’ Allen con un bel canestro a rompere la parità iniziale. Zilli fa 4-0, mentre Bucarelli sblocca la formazione ospite. Martino però ha già problemi dopo due minuti, con Allen che prende una botta ed è costretto al cambio. Valentini colpisce da tre punti (7-4), ma un’ispirato Nikolic impatta immediatamente. Si mette in ritmo Cinciarini con cinque in fila, poi è Johnson a segnare in penetrazione il 14-7 che obbliga Cagnardi al timeout. Al rientro Pascolo fa più nove, mentre Martino reinserisce Allen. Hickey ferma il digiuno brianzolo, ma Forlì è in controllo e al decimo conduce 17-9. Nel secondo periodo si ricomincia con i due punti di Nikolic, replicati da un super Allen. Hickey rimette in scia i propri compagni (21-15), mentre l’Unieuro è costretta nuovamente a fare i conti con i problemi fisici di Allen. E’ Pascolo a ricacciare indietro i canturini, che provano a rispondere con un gran canestro di Young per il 23-17. E’ Baldi Rossi da tre punti a ridare vita ai canturini, con Bucarelli che lo imita poco dopo per il 26-23. Botta e risposta Cinciarini-Baldi Rossi (29-25), ma è ancora l’esterno forlivese a far la voce grossa insaccando il 32-25. L’ultimo sussulto è di Bucarelli, con il primo tempo in archivio 32-28. Dopo l’intervallo si riparte con Young e Baldi Rossi a firmare il sorpasso, per il 32-33. Bucarelli dall’arco prova a firmare l’allungo, ma Johnson con una tripla fortunosa tiene incollate le due squadre sul 35-38. Allen segna anche lui da tre punti ed è nuovamente parità in quel di Roma sul 38-38. Johnson completa la rimonta rimettendo davanti l’Unieuro costringendo Cagnardi al minuto di sospensione. Continua l’equilibrio dopo tre quarti, con il punteggio che al trentesimo dice 47-44. Si riparte con Cantù che trova subito il nuovo vantaggio, con Moraschini che dall’arco trova il 47-48. Pascolo replica subito con il piazzato, ma Moraschini è ancora on fire e segna il 49-50. Si prosegue con le due compagini ad alternarsi al comando: Cinciarini da una parte (51-50), Moraschini in lunetta dall’altra (51-52) con nessuna delle due incapace di trovare la spallata decisiva. Torna a mettersi in mostra Hickey per il più tre canturino, con Martino obbligato al timeout. E’ una pausa che risveglia la sua squadra, con Allen a segno subito per il pareggio. Botta e risposta Hickey-Pollone, mentre si entra negli ultimi cinque minuti di gara. L’1/2 di Johnson rimette al comando l’Unieuro, Cantù spreca diverse occasioni di sorpasso e Forlì allunga dalla lunetta prima con l’1/2 di Pollone, poi convertendo il rimbalzo di Pascolo nel 2/2 di Zampini per il 60-56 che sa tanto di titoli di coda a diciotto secondi dal termine. Cagnardi chiama timeout, ma al rientro in campo ne esce la soluzione peggiore con la forzatura di Moraschini che non trova neanche il ferro. Johnson dalla linea della carità non la chiude e improvvisamente c’è ancora speranza per i brianzoli con Baldi Rossi che da tre fa meno uno (60-59) a quattro secondi dalla fine. Contro timeout di Martino e al rientro fallo sistematico su Daniele Cinciarini: il numero cinque fa 0/2, ma Cantù non riesce a trovare la conclusione nel tempo rimasto. Forlì vince 60-59 ed è la prima finalista.

MVP BASKETINSIDE.COM: Cinciarini

Unieuro Forlì – Acqua S.Bernardo Cantù 60-59 (17-9, 15-19, 15-16, 13-15)

Unieuro Forlì: Daniele Cinciarini 16 (3/6, 3/9), Kadeem Allen 12 (3/3, 2/5), Xavier Johnson 9 (2/4, 1/5), Davide Pascolo 9 (3/5, 0/0), Federico Zampini 6 (2/3, 0/1), Luca Pollone 3 (1/2, 0/2), Fabio Valentini 3 (0/0, 1/5), Giacomo Zilli 2 (1/2, 0/0), Todor Radonjic 0 (0/1, 0/1), Maurizio Tassone 0 (0/0, 0/2), Edoardo Zilio 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 18 – Rimbalzi: 41 7 + 34 (Xavier Johnson 13) – Assist: 5 (Xavier Johnson 2)

Acqua S.Bernardo Cantù: Lorenzo Bucarelli 11 (1/2, 3/5), Filippo Baldi rossi 11 (1/4, 3/6), Anthony Hickey 10 (5/7, 0/3), Stefan Nikolic 10 (3/7, 1/1), Riccardo Moraschini 9 (1/2, 1/5), Solomon Young 6 (2/8, 0/3), Christian Burns 1 (0/2, 0/1), Luca Cesana 1 (0/0, 0/1), Nicola Berdini 0 (0/1, 0/0), Filippo Clerici 0 (0/0, 0/0), Curtis Nwohuocha 0 (0/0, 0/0), Gabriele Tarallo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 15 – Rimbalzi: 29 4 + 25 (Lorenzo Bucarelli 7) – Assist: 12 (Anthony Hickey, Riccardo Moraschini 3)