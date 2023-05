SF G1 – Bucarelli fa impazzire Cantù, Pistoia cede a fil di sirena

Un tiro da 3 punti di Bucarelli a due secondi dalla fine vale il successo in gara 1 per Cantù. Una gara sofferta, con Pistoia ha condotto per larghi tratti spinta da un super Varnado. A Desio però fa festa la formazione di casa, vincendo per 74-73.

Cantù: Logan, Bucarelli, Nikolic, Da Ros, Hunt

Pistoia: Saccaggi, Copeland, Wheatle, Varnado, Magro

CRONACA – Sacchetti recupera Hunt e lo lancia subito nei cinque iniziali, ma l’avvio è tutto ospite con Pistoia che dopo un minuto conduce 1-6. Reazione firmata Nikolic (6-6), poi è il turno di Logan con Cantù che si porta sull’11-8. Pronta replica di Saccaggi, ma ancora Logan brucia la retina per il 14-10 di metà gara. Equilibrio che però continua a regnare con la prima frazione che si chiude con gli ospiti avanti 17-19. Nel secondo quarto è Logan a prendersi subito la scena con due canestri in fila per il 21-19. Benetti e Saccaggi rimettono al comando i toscani sul 21-26, obbligando Sacchetti al timeout immediato. Hunt ferma il parziale a sfavore (23-28), ma Pollone dall’arco realizza il 23-31. Cantù però continua a sbagliare troppe conclusioni e puntualmente Copeland punisce, regalando ai compagni il più dieci. Baldi Rossi si sblocca da tre, poi segna Nikolic e Cantù torna a galla sul 31-36. Wheatle trova una magata da tre punti, ma è il finale è burrascoso con il PalaDesio inferocito per un fallo subito da Baldi prima assegnato e poi tolto. Al 20° il punteggio è 31-39. Dopo la pausa lunga è Logan a rimettere l’Acqua San Bernardo, firmando il meno quattro sul 38-42. Pistoia è però tenace e prima con una schiacciata in contropiede di Varnado e poi con i liberi di Copeland ritrova distanza, toccando il 38-46. Nikolic riporta i lombardi sul meno tre (44-47), con i decibel del Paladesio che si alzano prepotentemente. E’ ancora Nikolic a infiammare il tifo canturino, con cinque punti in fila che rimettono la formazione di Sacchetti avanti sul 49-47. Varnado risponde facendo 2/2 dai liberi con il terzo periodo che finisce 49-49. Si riparte così come si era finito, con Nikolic mattatore e autore del nuovo vantaggio interno. Varnado con tre punti da campione firma il controsorpasso (53-55), Hunt replica in lunetta ed è 56-55. Baldi Rossi torna a colpire dalla distanza regalando il più quattro subito annullato da due punti di Wheatle per il 59-57. Due giri in lunetta valgono il 63-57, quando si entra negli ultimi cinque minuti di partita. Saccaggi si sblocca nel momento del bisogno, con la Giorgio Tesi Group che torna a meno tre sul 65-62. Bucarelli ridà ossigeno a Cantù, ma Copeland sale in cattedra e con un gran canestro e libero supplementare firma il 67-66 con 3’30” sul tabellone. Cantù però manca la zampata per chiudere i conti e Pistoia ringrazia trovando il sorpasso con Wheatle e Varnado autori del 69-72 a un minuto dalla fine. Sacchetti chiama subito timeout e al ritorno in campo Bucarelli è lesto nel subire fallo e realizzare i due liberi seguenti, per il 71-72 a 52”. Copeland replica facendo 1/2 ma Logan non punisce fallendo il canestro del pareggio. Immediato fallo su Varnado, con il lungo pistoiese che fa 0/2 lasciando aperti i discorsi. Logan sbaglia nuovamente il pareggio ma è bravissimo a prendersi il rimbalzo e riaprire per Bucarelli che dall’arco manda in delirio il PalaDesio con il sorpasso a due secondi dalla fine. Brienza chiama minuto, ma Copeland non riesce a segnare facendo esplodere di gioia il tifo canturino. Finisce 74-73.

MVP BASKETINSIDE.COM: Nikolic

Acqua S.Bernardo Cantù – Giorgio Tesi Group Pistoia 74-73 (17-19, 14-20, 18-10, 25-24)

Acqua S.Bernardo Cantù: Stefan Nikolic 22 (6/11, 1/1), David Logan 19 (5/11, 3/11), dario Hunt 12 (2/4, 0/0), Filippo Baldi rossi 10 (1/2, 2/5), Lorenzo Bucarelli 7 (1/4, 1/3), Matteo Da ros 3 (0/2, 1/1), Nicola Berdini 1 (0/1, 0/0), Giovanni Severini 0 (0/1, 0/1), Francesco Stefanelli 0 (0/4, 0/3), Alessandro Morgillo 0 (0/0, 0/0), Guglielmo Borsani 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 20 / 26 – Rimbalzi: 34 7 + 27 ( dario Hunt 9) – Assist: 25 (David Logan 8)

Giorgio Tesi Group Pistoia: Jordon Varnado 23 (4/11, 3/6), Zach Copeland 16 (3/4, 1/7), Carl Wheatle 13 (2/4, 3/4), Lorenzo Saccaggi 7 (2/3, 1/3), Gianluca Della rosa 7 (2/3, 1/3), Matteo Pollone 3 (0/0, 1/4), Gabriele Benetti 2 (1/1, 0/2), Angelo Del chiaro 2 (0/3, 0/0), Daniele Magro 0 (0/3, 0/0), Gregorio Allinei 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 19 – Rimbalzi: 34 6 + 28 (Jordon Varnado 11) – Assist: 13 (Carl Wheatle 5)