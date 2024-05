SF G1 – Cantù fa valere il fattore campo, Udine sconfitta a Desio

Cantù fa sua gara uno. Al termine di una sfida combattuta, la squadra di coach Cagnardi s’impone 64-61 e fa suo il primo punto della serie. Partita in equilibrio per due quarti, mentre nel terzo quarto Udine dopo aver toccato il meno dieci rientra e mette la testa avanti prima del rush finale. L’ultimo quarto sorride però ai padroni di casa, con la tripla finale di Caroti per l’overtime che si stampa sul ferro.

Cantù: Hickey, Bucarelli, Nikolic, Baldi Rossi, Young

Udine: Caroti, Alibegovic, Ikangi, Gaspardo, Cannon



CRONACA – E’ Ikangi il primo a finire sul tabellino dei marcatori insaccando lo 0-3. Lo imita Gaspardo (2-6), mentre il canestro di Cannon vale il 2-10 esterno che obbliga Cagnardi al timeout. Nikolic sblocca i padroni di casa con un gran canestro da tre punti, mentre Bucarelli ricuce lo strappo segnando il 7-10. L’Apu però continua a dettare i ritmi e con Arletti riallunga sul 12-17. Immediata reazione canturina, con Young e Nikolic che impattano il punteggio. I liberi di Moraschini valgono il primo vantaggio interno, con il primo quarto in archivio 21-18. Anche nel secondo quarto Cantù riprende in modo ottimale, con Hickey che allunga sul 27-22. Udine sbanda e l’Acqua S.Bernardo scappa via, con la tripla di Young che vale il 34-24. Monaldi prova a tenere in scia i friulani, ma Young trova la tripla sulla sirena che vale il 40-33 all’intervallo. Nel terzo periodo Cantù ritrova subito il più dieci, con Nikolic che segna il 43-33. Alibegovic riavvicina gli ospiti (43-38), mentre Gaspardo con un gran canestro fa meno tre. Hickey spezza il break ospite (45-40), ma l’inerzia è tutta per l’Apu che con Alibegovic e Caroti sorpassa completando un lungo inseguimento sul 45-46. Trama che non cambia nei minuti successivi, al trentesimo Udine avanti 50-51. Nell’ultima frazione salgono i decibel di tifo a Desio: Moraschini firma subito il sorpasso, mentre Baldi Rossi si sblocca nel momento più importante obbligando Vertemati a chiamare minuto di sospensione sul 55-51. Hickey prova ad allungare ulteriormente, ma Udine non molla e con una tripla di Caroti ritorna a contatto sul 57-56. Si entra in un finale punto a punto: Moraschini e Young ricacciano indietro l’Apu (61-56), ma ancora Caroti tiene in scia i compagni sul 61-59. Bucarelli fa solo 1/2 in lunetta per il più tre (62-59), Caroti non trova il pareggio mentre Moraschini converte nel 2/2 il fallo sistematico per il 64-59. Alibegovic tiene in vita i friulani (64-61), con Vertemati che decide di non spendere fallo sull’ultima azione canturina. Moraschini fa così girare i secondi rimasti forzando a una manciata di secondi dalla sirena. Il suo tiro va sul ferro ma lo stesso fa la preghiera di Caroti che con tre secondi rimasti non puo’ far altro che scagliare una tripla da quasi centrocampo. Cantù vince 64-61.

MVP BASKETINSIDE.COM: Young

ACQUA S.BERNARDO CANTÙ – APU OLD WILD WEST UDINE 64-61 (21-18; 40-33; 50-51)

ACQUA S.BERNARDO CANTÙ: Baldi Rossi 3, Berdini 2, Nikolic 11, Nwohuocha N.E., Tarallo N.E., Bucarelli 13, Hickey 10, Burns, Moraschini 12, Young 13, Tosetti N.E., Cesana. All. Devis Cagnardi

APU OLD WILD WEST UDINE: Alibegovic 20, Cannon 4, Caroti 5, Arletti 3, Gaspardo 12, Delia N.E., De Laurentiis 5, Da Ros 2, Marchiaro N.E., Monaldi 7, Ikangi 3. All. Adriano Vertemati

Arbitri: Radaelli, Ferretti, Almerigogna