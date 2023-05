SF G1 – La Vanoli Cremona stende la Fortitudo Bologna con un super 4° periodo

Partita bella e molto intensa al Pala Radi che di decide solo nell’ultima frazione. I canestri di Lacey, Denegri e Pacher stendono una Fortitudo che ha ottenuto poco dal quintetto ma tantissimo dalla panchina. La Vanoli ha preparato bene il match difensivamente sulle stelle della EFFE con la panchina che ha decisamente fatto la differenza. Nel momento importante la Vanoli ha reagito con grande grinta trovando triple e letture difensivamente che hanno stritolato gli avversari.

Vanoli: Pacher, Eboua, Lacey, Piccoli, Denegri

Fortitudo: Banks, Aradori, Candussi, Cucci, Fantinelli

1° Quarto: buon avvio della Vanoli che mette la museruola a Banks mentre in attacco segna da tre punti con Piccoli e Denegri mettendosi subito in vantaggio. La Fortitudo non si arrende e con un preciso Candussi resta in scia degli avversari. Cremona cala nelle percentuali mentre Bologna con alcune triple importanti di Cucci e Panni impatta nel finale. Vals da tre e Aradori dalla lunetta fissano il 23-20 a fine primo quarto.

2° Quarto: Panni mette ancora una tripla impossibile con La Fortitudo che tiene saldamente l’inerzia della sfida. Alibegovic con 4 punti (con un tecnico a Italiano) riapre la sfida ma Fantinelli e Barbante con 5 punti in fila ricacciano lontano gli avversari. Cremona non si arrende con Denegri e Piccoli infilano un break importante che riporta la partita in parità. La partita è equilibratissima e veramente intensa. La Vanoli fallisce le occasioni per scappare e così nel finale Barbante infila il canestro allo scadere che fissa il 42-41 per la EFFE.

3° quarto: Eboua e Pacher schiacciano il sorpasso ma Banks tiene viva la Fortitudo con una tripla. L’inerzia è nelle mani di Cremona che con Pacher e una tripla di Lacey mette la testa avanti. La Vanoli fallisce con lo stesso Lacey le azioni della fuga e così Barbante tiene la partita in grande equilibrio. L’allungo della Vanoli arriva con Alibegovic e una tripla di Caroti. Nel finale la Vanoli spreca la palla per allungare ulteriormente e così sullo scadere arriva ancora un canestro di Barbante che fissa il 62-57 per Cremona.

4° Quarto: Panni mette una tripla che riaccende immediatamente la sfida. La Fortitudo in questo momento sfrutta l’inerzia trovando 5 punti filati di Italiano che ribaltano il punteggio. Nel momento più difficile esce Cremona che con le triple di Lacey e Denegri insieme a recuperi e rimbalzi offensivi piazza un break utile per volare sul +11 a 4 dalla fine. Bologna non molla e con Aradori e Fantinelli d’orgoglio la riapre: Pacher con 5 punti in fila chiude i conti. La Vanoli vince così 83-74

I tabellini:

Vanoli Cremona 83-74 Lavoropiù Fortitudo Bologna

Vanoli Cremona: Eboua 9, Pacher 24, Alibegovic 8, Pecchia 2, Caroti 3, Zanetti ne, Vecchiola ne, Denegri 14, Lacey 16, Piccoli 5, Mobio 2, Ndizie ne. All. Cavina

Lavoropiù Fortitudo Bologna: Banks 5, Aradori 9, Barbante 13, Panni 14, Vasl 3, Candussi 8, Fantinelli 5, Niang ne, Italiano 5, Cucci 12. All. Angori