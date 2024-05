SF G1 – Trieste scatenata, colpo a Forlì

L’Unieuro Forlì fatica nel primo tempo, reagisce nel secondo ma Trieste trova la reazione vincente negli ultimi minuti di ultimo quarto e porta a casa Gara 1. Secondo atto in programma martedì sera alle 20.30 all’Unieuro Arena.

In un avvio di partita difficile per la formazione biancorossa, Forlì apre con la bomba di Valentini, ma la formazione triestina riesce ad impattare e a prendere il largo sui biancorossi grazie alla continuità offensiva fuori e dentro l’area. Cinciarini e Johnson segnano in chiusura del primo quarto il 10 -20. Al rientro in campo i romagnoli reagiscono con i canestri di Johnson e Zampini, ma Trieste continua come nel primo quarto in virtù anche dell’ottima prestazione a rimbalzo. Il secondo quarto si conclude 23-39 in favore dei giuliani, ma nel segno della reazione dei biancorossi, che recuperano un paio di palloni grazie alla ritrovata verve difensiva.

Il secondo tempo si apre con le buone iniziative di Pascolo, su entrambi i lati del campo. La formazione triestina è però subito pronta a rispondere. Forlì riesce a trovare punti dall’arco grazie a due triple di Luca Pollone. Trieste continua con la solita aggressività difensiva, trovando una buona continuità in attacco. I romagnoli, grazie a due buone difese, trovano i canestri di Valentini, Cinciarini e Magro che scrivono un mini break di 7-0 sulla formazione triestina, che fatica a trovare la via del canestro negli ultimi minuti. Il terzo quarto si conclude 38-48 in favore di Trieste.

Nell’ultimo quarto Forlì riesce a ricucire il margine arrivando a -9 dalla formazione triestina, subito pronta però a rispondere ai canestri dei biancorossi. I romagnoli dopo un canestro di Magro dall’area faticano però a trovare continuità offensiva e gara 1 prende la strada di Trieste.

Unieuro Forlì – Pall. Trieste 49-72 (10-20; 13-19; 15-9; 11-24)

Unieuro Forlì: Valentini 10, Tassone, Pollone 7, Johnson 10, Magro 9, Zampini 4, Cinciarini 7, Pascolo 2, Radonjic, Munari, Zilio ne, Borciu ne. All.: Antimo Martino. Ass.: Fabrizi e Ruggeri.

Pall. Trieste: Ruzzier 17, Brooks 8, Deangeli, Reyes 9, Candussi 20, Filloy 3, Menalo, Bossi 6, Vildera 9, Ferrero, Camporeale. All.: Jamion Christian. Ass.: Nanni e Carretto. —

Resp. Area Comunicazione Pallacanestro Forlì 2.015

Massimo Framboas