SF G2 – Cantù con grande autorità si porta 2-0 nella serie con Udine

Cantù porta a casa anche gara due. A Desio la formazione di coach Cagnardi parte subito forte (23-13 al 10′), controllando nelle frazioni seguenti l’andamento dell’incontro. Apu in serata negativa rispetto gara uno, con Alibegovic e Cannon tra i soli a salvarsi. Per Cantù è un un successo di squadra, con ben quattro giocatori in doppia cifra. Venerdì si torna in campo, con la formazione di coach Vertemati che davanti ai propri tifosi proverà a tener aperta la serie.

CRONACA – Avvio di marca friulana, con Arletti protagonista del 3-5 ospite. Immediata risposta locale, con Hickey e Bucarelli a firmare il sorpasso sull’11-7. Udine sbanda, Bucarelli infila un’altra tripla costringendo al timeout Vertemati sul 14-9. Trama che non cambia al rientro con Young prima e Burns poi a timbrare la doppia cifra di margine sul 21-11. Il 2/2 di Moraschini archivia il primo periodo sul 23-13. Il secondo periodo si apre con la schiacciata di Nikolic, mentre la tripla di Moraschini vale il massimo vantaggio sul 28-15. Cannon rimette in scia i compagni (28-19), ma Bucarelli è scatenato e la sua ennesima tripla vale il 33-22. Botta e risposta Moraschini e Da Ros (36-27), mentre Hickey infila il 38-27 che chiude il primo tempo. Anche nel terzo periodo è Hickey ad aprire nuovamente le marcature, seguito poco dopo da una tripla di Hickey per il 43-27. Young rimpolpa il break locale, con l’8-0 della terza frazione che costringe l’Apu al minuto di sospensione. Cannon interrompe il parziale a sfavore, ma Young risponde prontamente siglando il 47-32. Cantù è padrona del campo e la tripla di Bucarelli allunga ulteriormente il divario sul 51-32. Finale di quarto tutto di marca Udine, con la formazione ospite che ricuce e chiude sotto 56-45. Gli ultimi dieci minuti si aprono con una tripla di Nikolic, con Caroti che lo imita poco dopo per il 59-48. Hickey e Nikolic continuano a trovare la via del canestro, portando i brianzoli sul 66-52 a metà frazione. Udine non ne ha più e l’Acqua S.Bernardo deve solo amministrare: a Desio termina 76-66.



MVP BASKETINSIDE.COM: Bucarelli

Acqua S.Bernardo Cantù – Apu Old Wild West Udine 76-66 (23-13, 15-14, 18-18, 20-21)

Acqua S.Bernardo Cantù: Stefan Nikolic 15 (4/8, 1/5), Lorenzo Bucarelli 15 (0/2, 5/7), Riccardo Moraschini 14 (0/3, 2/4), Anthony Hickey 11 (5/8, 0/2), Solomon Young 7 (2/7, 1/2), Christian Burns 7 (3/3, 0/0), Filippo Baldi rossi 4 (0/0, 1/4), Nicola Berdini 3 (0/0, 1/1), Edoardo Del cadia 0 (0/0, 0/0), Luca Cesana 0 (0/0, 0/0), Gabriele Tarallo 0 (0/0, 0/0), Carlo Tosetti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 24 – Rimbalzi: 33 9 + 24 (Solomon Young, Christian Burns, Filippo Baldi rossi 6) – Assist: 17 (Anthony Hickey 9)

Apu Old Wild West Udine: Jalen Cannon 16 (6/8, 0/0), Mirza Alibegovic 14 (2/5, 3/8), Lorenzo Caroti 12 (1/1, 2/7), Iris Ikangi 7 (2/4, 1/3), Raphael Gaspardo 4 (2/6, 0/4), Quirino De laurentiis 4 (2/3, 0/0), Gianmarco Arletti 3 (0/1, 1/1), Diego Monaldi 3 (0/0, 1/8), Matteo Da ros 3 (0/2, 1/2), Benjamin Marchiaro 0 (0/0, 0/0), Marcos Delia 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 9 – Rimbalzi: 25 4 + 21 (Jalen Cannon 6) – Assist: 18 (Lorenzo Caroti 7)