SF G2 – La Fortitudo Bologna fa sua anche gara 2 battendo una timida Rieti al Paladozza

By

La Fortitudo Bologna fa sua anche gara 2 contro Rieti: Aradori, Fantinelli, Ogden e Freeman sugli scudi aprono e gestiscono una partita che non desta alcuna preoccupazione per le Effe.

Il primo tempo si chiude sul 40-28 per i padroni di casa: nel primo quarto, chiuso sul 24-17, la Fortitudo è già in controllo. Nessuna disattenzione e una difesa solida non permettono a Rieti di trovare spazi. Ci prova Johnson nel finale con un graffio da tre allo scadere, dopo l’errore di Giuri, a provare riaprire i conti a fine secondo quarto.

Il terzo quarto vede una Bologna che tiene Rieti a distanza e Ogden che, dopo qualche abuso da fuori, attacca il canestro con gioia. Magari si perde qualche palla qua e là, ma è 57-43 al 30’.

L’ultimo quarto regala qualche sprazzo di Italiano da tre e nulla più: la Fortitudo Bologna vince per 75-59 con la serie che si sposta a Rieti.

MVP Basketinside: Deshawn Freeman

Flats Service Fortitudo Bologna: Braccio ne, Sergio 3, Aradori 11, Conti 2, Natalini ne, Bolpin, Panni 6, Fantinelli 12, Giuri, Freeman 18, Ogden 19, Morgillo 2.

Real Sebastiani Rieti: Sarto 8, Sanguinetti 3, Petrovic 8, Piccin 4, Ancellotti 2, Johnson 9, Raucci 2, Poom, Italiano 7, Nobile 4, Spanghero 11