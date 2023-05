SF G2 -La Vanoli Cremona bissa gara uno, Fortitudo Bologna ancora ko

Un Aradori da 26 punti non basta alla Fortitudo per impattare la serie, al Pala Radi la Vanoli trova un successo costruito di squadra e con la firma dei 20 punti in tre quarti di Mobio. Rimbalzi offensivi e triple che permettono alla squadra di coach Cavina di raggiungere anche il +17. La Fortitudo trova un grande Aradori, frenato nel finale dall’espulsione, ma un contributo meno significato dal collettivo come in gara-1.

Vanoli: Pacher, Eboua, Lacey, Piccoli, Denegri

Fortitudo: Banks, Aradori, Candussi, Cucci, Fantinelli

1° Quarto: Aradori dimentica gara-1 realizzando 5 punti filati che insieme ai 4 di Candussi spingono avanti la Fortitudo. Cremona resta in scia grazie alle triple di Lacey e Denegri ma nessuna squadra riesce a prevalere sull’altra. 7 punti consecutivi di Pacher offrono alla Vanoli la possibilità di mettere la testa avanti ma i locali falliscono i palloni della fuga. Cremona chiude il primo quarto sul 18-16.

2° Quarto: 2 minuti di fuoco della Vanoli con Eboua dalla distanza poi due triple filate di Alibegovic che valgono il +10 Vanoli. Banks si iscrive alla partita con 5 punti con 2 tiri guidando alla riscossa la EFFE: insieme ad Aradori, gli ospiti dimezzano lo svantaggio ma i canestri su rimbalzo offensivo propiziati da Mobio e Denegri tengono avanti la Vanoli. La partita diventa nervosa e intensa con nessuna squadra che prende il sopravvento. Nel finale canestro di Aradori ed errore per Lacey, il primo tempo vede la Vanoli avanti 45-36.

3° quarto: Denegri segna ma è un fuoco di paglia, nel terzo quarto la Fortitudo mostra la sua vera faccia con un Aradori on fire dalla distanza e un Candussi chirurgico. Cremona si incaponisce nel tiro da tre, scelta che non paga, la EFFE ne approfitta per punire senza pietà impattando sul 52-52 al settimo minuto. Pacher ci mette una pezza con 3 liberi poi due triple di un caldissimo Mobio permettono alla Vanoli di tornare in vantaggio. Cucci non ci sta e con 5 punti filati riapre la partita ancora una volta. Nel finale tripla allo scadere di un Mobio da 20 punti per fissare il 65-59 per la Vanoli a fine terzo quarto.

4° Quarto: La Fortitudo spara a salve, la Vanoli costruisce così un break di 6-0 utile per ritrovare la doppia cifra di vantaggio al quarto minuto. Aradori rappresenta il cuore della EFFE che muore e con altri canestri tiene viva la Fortitudo: Cremona non si disunisce e sfruttando l’espulsione di Aradori, allunga fino al +17 a 2 minuti dal termine. Nel finale la Vanoli amministra chiudendo con la vittoria per 87-75.

I tabellini:

Vanoli Cremona 87-75 Lavoropiù Fortitudo Bologna

Vanoli Cremona: Eboua 11, Pacher 12, Alibegovic 8, Pecchia 1, Caroti 12, Zanetti ne, Vecchiola ne, Denegri 11, Lacey 11, Piccoli 7, Mobio 5, Ndizie ne. All. Cavina

Lavoropiù Fortitudo Bologna: Banks 9, Aradori 26, Barbante, Panni, Vasl, Candussi 17, Fantinelli 2, Niang, Italiano 4, Cucci 17. All. Angori