SF G2 – Logan indica la via, Cantù non sbaglia e si prende il 2-0 su Pistoia

Cantù si prende il 2-0 nella serie con Pistoia al termine di un grande partita da parte degli uomini di coach Sacchetti. Dopo un primo periodo di marca toscana, Da Ros e compagni hanno preso in mano la gara giocando una seconda frazione ai limti della perfezione conclusasi 25-9, che ha permesso di chiudere avanti 45-33 a metà. Nella ripresa la fuga definitiva, con Logan a indicare la via ai compagni. Pistoia ci ha provato con una fiammata tra fine terzo periodo e inizio quarto, tornando fino al meno otto prima di sciogliersi sotto i colpi di un indemoniato Logan.

Cantù: Logan, Bucarelli, Nikolic, Da Ros, Hunt

Pistoia: Saccaggi, Copeland, Wheatle, Varnado, Magro

CRONACA – Avvio si marca canturina con Bucarelli, Hunt e Da Ros a segno per il 6-1. Sale in cattedra Varnado che impatta a quota 6, ma Stefanelli rimette subito i lombardi al comando. Un 2+1 di Saccaggi vale il sorpasso ospite (9-11), con la trama che sarà la stessa con continui sorpassi anche nei cinque minuti successivi. Al 10′ Pistoia avanti 20-24. Il secondo periodo vede Logan subito in evidenza con due triple che valgono la nuova parità, sul 26-26. Da Ros completa la rimonta, insaccando il 30-28 che obbliga Brienza al minuto di sospensione. Al rientro il copione non cambia con ancora Da Ros sugli scudi e autore del break che porta i padroni di casa sul più sette (38-32). Pistoia sbanda, Baldi Rossi fa più nove regalando il massimo vantaggio agli uomini di Sacchetti L’ultimo acuto è ancora brianzolo, con l’Acqua San Bernardo in controllo e avanti 45-33 al ventesimo. Al rientro in campo è ancora Logan show, con la tripla del 48-33 prima e la schiacciata del 50-33 poi. Copeland prova a rigenerare i toscani (53-37), ma Bucarelli da tre insacca il più diciannove. Pistoia prova a limitare i danni con Wheatle e Copeland, ma Cantù scappa via col 3+1 di Bucarelli che vale il 64-45 al ventisettesimo. Cantù amministra e dopo tre quarti è avanti 69-56. Negli ultimi dieci minuti la formazione di Brienza parte forte, con cinque punti in fila che valgono il meno otto e il timeout di Sacchetti. Da Ros sblocca il punteggio di casa, poi ci pensa il solito Logan a ridare dodici punti di scarto per il 73-61. Il numero quaranta rimpolpa il proprio tabellino, con lampi di assoluta classe che valgono ventidue punti personali e il più sedici a 4’19” che sa tanto di titoli di coda. Pistoia non ne ha più, Cantù vince 82-68.

MVP BASKETINSIDE.COM: Logan

CANTU’ PISTOIA 82 68