SF G2 -Un super Marini trascina Treviglio al riscatto, serie in parità con Torino

La Gruppo Mascio Treviglio si rialza dopo la brutta prova di gara-1 e pareggia la serie sconfiggendo Torino con il punteggio finale di 83-72. Una prova di tutt’altro livello quella dei ragazzi allenati da Alessandro Finelli che sin dalla palla a due prendono il comando delle operazioni con un Marini stellare (30 punti per lui al termine del match) e un Marcius solido sotto le plance portando subito il divario oltre la doppia cifra di vantaggio e consolidando il margine nel secondo parziale grazie al duo Clark-Sacchetti. Dall’altra parte Torino risulta meno incisiva nei suoi uomini migliori di gara-1 (Guariglia ben limitato dai lunghi trevigliesi, Jackson impalpabile) ma riesce in qualche modo a rimanere a tiro, nonostante il grande nervosismo su entrambi i lati per via dell’arbitraggio a tratti poco comprensibile, il brutto infortunio subito da De Vico nel terzo quarto e l’espulsione di Vencato nell’ultimo. Nonostante tutto questo, la Reale Mutua ha il merito di rientrare a -4 nella prima parte dell’ultimo quarto grazie a un ottimo Schina, Treviglio però mantiene i nervi saldi e dalla lunetta chiude i giochi mettendo in cascina una vittoria molto importante in vista dei 2 match esterni in Piemonte.

I quintetti in campo

Coach Finelli schiera il quintetto formato da Giuri in regia, Cerella e Marini sugli esterni, Lombardi e Marcius so canestro; dall’altra parte coach Ciani manda in campo per la palla a due Vencato in regia, Mayfield e De Vico sugli esterni, Jackson e Guariglia sotto canestro.

Primo quarto

Guariglia e Cerella rompono il ghiaccio per le due formazioni in un inizio di match equilibrato dove Treviglio mostra un buon piglio e mantiene il naso avanti con il gioco da 3 punti di Marcius e la tripla di Marini, Torino risponde dalla media distanza con De Vico ma soffre la difesa aggressiva dei bianco blu che prendono 2 possessi di vantaggio con la penetrazione vincente del loro numero 13. Fase centrale del quarto all’insegna del nervosismo e dell’intensità da entrambe le parti con diversi contatti al limite (da qui anche il fallo tecnico per proteste fischiato a Vencato), gli ospiti trovano un 2/2 ai liberi con Guariglia ma faticano dal campo mentre la Blu Basket oltre al libero di Marini trova 2 punti da sotto con Marcius che fissano il +7 e spingono coach Ciani a chiamare il primo time out della partita. Reazione dei piemontesi con le realizzazioni dei neo entrati Zanotti e Pepe oltre all’1/2 ai liberi di Poser, dall’altra parte però la Gruppo Mascio non accenna a rallentare e aumenta il vantaggio con altri 2 punti di un ispirato Marcius e i 6 di Clark (tripla + 3/3 dalla lunetta). Nel finale Torino tenta di ridurre il divario con Mayfield e il 3/4 ai liberi di Pepe, Treviglio risponde con il fade away di Marini e il tap in vincente di Bruttini e chiude il primo quarto avanti di 10 lunghezze (27-17).

Secondo quarto

Si riprende con i piemontesi a condurre i giochi con 4 punti Guariglia, la Blu Basket risponde con il piazzato di Vitali ma spreca diverse occasioni nei possessi successivi e gli ospiti ne approfittano per riportarsi sul -6 con la penetrazione di Mayfield che spinge coach Finelli a chiamare time out. Il minuto di pausa fa bene ai trevigliesi che reagiscono trascinati dai 5 punti di Sacchetti, la Reale Mutua risponde con una giocata sull’asse De Vico-Vencato e il canestro da sotto di Mayfield ma la mano di Sacchetti è calda e il capitano bianco blu colpisce ancora dalla lunga distanza per il +12 della formazione di casa. Fase centrale del quarto nella quale Torino vive un buon momento con la tripla di De Vico e la schiacciata di Guariglia, Treviglio risponde da sotto con Marcius ma è meno brillante dei minuti precedenti; a 2’25” dall’intervallo fallo tecnico per proteste contro Cerella ma nello scontro fortuito che ha scaturito la sanzione ha la peggio capitan De Vico che prende un brutto colpo al volto ed è costretto a uscire in barella dopo un’interruzione di parecchi minuti. Gli ospiti prendono carica da quanto accaduto al loro capitano per reagire con decisione con il libero di Guariglia e la penetrazione vincente di Vencato portando il parziale positivo a 5 punti con il 2/2 ai liberi di Pepe, dall’altra parte la Blu Basket non si scompone e risponde con 4 punti di Marini che le permettono di andare negli spogliatoi avanti 43-37.

Terzo quarto

Treviglio torna dall’intervallo alla grande con 2 stoccate dalla lunga distanza firmate Marini e Cerella, la Reale Mutua sembra essere rimasta negli spogliatoi e il numero 13 della Blu Basket ne approfitta per aggiungere altri 3 punti al suo bottino personale allungando il parziale sul 9-0, costringendo coach Ciani a chiamare time out. La pausa però non cambia l’inerzia del gioco, la Gruppo Mascio inizia a cercare sempre più spesso Marcius sotto canestro con il lungo croato che va a segnare in schiacciata e apre soluzioni per i propri compagni. I piemontesi trovano i primi punti del quarto con il gioco da 3 punti di Zanotti e approfitta del fallo antisportivo fischiato a Giuri per ridurre il gap con l’1/2 dalla lunetta di Mayfield e il 2/2 di Pepe, fase centrale nella quale la terna arbitrale surriscalda l’ambiente con un paio di decisioni dubbie che fanno infuriare entrambi gli allenatori e portano a un fallo tecnico ciascuno per proteste e ai liberi mandati a segno da Pepe e Marini. La tripla del numero 40 della Reale Mutua fa da intermezzo al doppio 2/2 dalla lunetta di Bruttini, Torino torna sotto la doppia cifra di svantaggio con la conclusione dalla lunga distanza di Schina mentre la Blu Basket risponde con il 2/2 ai liberi di Clark e la bomba frontale di un sontuoso Marini. Nel finale c’è tempo per il semi-gancio di Poser che sulla sirena fissa il 64-52 dopo 30’ di gioco.

Ultimo quarto

Il lungo con la canotta numero 12 giallo blu replica allo stesso modo anche in apertura dell’ultimo quarto, Treviglio risponde con 4 punti di Clark a fronte di una Torino che però non vuole mollare e torna a -10 con la tripla frontale con Mayfield e l’1/2 ai liberi di Zanotti. Fase centrale del quarto con un appannamento a livello di gioco da entrambe le parti e il punteggio che non si muove per entrambe, Vencato rompe l’equilibrio con 5’32’’ sul cronometro andando a segno da sotto dopo un’azione con diversi passaggi dentro-fuori dei piemontesi che tornano a -8 e spingono coach Finelli a chiamare time out. Il minuto di pausa non interrompe il buon momento degli ospiti che accorciano a -4 con le realizzazioni da sotto di Poser e Jackson ma perdono Vencato per un nuovo fallo tecnico per proteste con conseguente espulsione, Treviglio ne approfitta per riprendere fiato e riallargare il vantaggio con il 2/2 dalla lunetta di Clark e il 2/4 di Marini. La partita si fa sempre più incandescente con gli arbitri protagonisti in negativo tra una decisione dubbia e l’altra su entrambi i fronti, Schina va a segno in penetrazione ma sul capovolgimento di fronte Jackson compie fallo antisportivo e Marini trova un 4/4 ai liberi che riporta i padroni di casa sul +10 con 2’30’ da giocare. 2/2 per Giuri che però è disattento in fase difensiva, ne approfitta Schina che in un amen trova 4 punti che riportano il divario a 8 lunghezze e spingono coach Finelli a chiamare un nuovo time out con 1’20’ sul cronometro. La Gruppo Mascio tenta di abbassare i ritmi e continua a muovere il proprio score solamente dalla linea della carità con Marini che infila un nuovo 2/2 arrivando a quota 30 punti personali, 2/2 anche per Jackson (primi punti della sua partita) ma il tempo rimasto è ormai troppo poco e il jump dalla media distanza di Vitali più la seguente palla recuperata di squadra in difesa mettono la firma sulla vittoria trevigliese. Nel finale arriva l’1/4 ai liberi di Bruttini e poco altro, è game-set-match per Treviglio che vince con il punteggio finale di 83-72 e porta la serie sull’1-1.

I migliori in campo

MVP assegnato di diritto a Pierpaolo Marini, a tratti immarcabile e dominatore del gioco per i trevigliesi, chiude con 30 punti tondi cui aggiunge 5 rimbalzi e un buon 4/7 dalla lunga distanza. Decisive per la vittoria dei bianco blu le prestazioni di Clark (14 punti), Sacchetti (10 punti e 3 rimbalzi) e Marcius (11 punti e 8 rimbalzi), bene Bruttini (7 punti e 6 rimbalzi).

A Torino non basta la doppia cifra di Pepe (14 punti, 3 rimbalzi e 5 assist), Guariglia (11 punti) e Mayfield (10 punti, 5 rimbalzi e 3 assist), oltre alla buona prova di Schina (9 punti).

I tabellini

Gruppo Mascio Treviglio 83-72 Reale Mutua Torino (parziali: 27-17, 43-37, 64-52)

Gruppo Mascio Treviglio: Lombardi, Clark 14, Bruttini 7, Vitali 4, Corona n.e., Cerella 5, Marini 30, Sacchetti 10, Giuri 2, Maspero, Marcius 11, Resmini n.e.. All. Finelli

Reale Mutua Torino: Mayfield 10, Vencato 6, Taflaj, Rua, Schina 9, Jackson 4, Poser 7, Guariglia 11, De Vico 5, Pepe 14, Zanotti 6. All. Ciani

Statistiche – Treviglio: 17/29 da 2, 8/24 da 3, 25/53 totale, 25/30 ai liberi; Torino: 20/37 da 2, 5/20 da 3, 25/57 totale, 17/23 ai liberi.

Arbitri dell’incontro: Boscolo Nale di Chioggia, Salustri di Roma, Chersicla di Oggiono.