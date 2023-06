SF G2 – Forlì domina contro Udine e va 2-0 nella serie

By

Bellissima partita all’Uniero Arena con i padroni di casa che dimostrano una solidità e una determinazione senza pari, riuscendo a dominare una partita dall’inizio alla fine. Prestazioni immense di Cinciarini, penna e Sanford, che risulta essere determinante in moltissime situazioni. Dall’altra parte Udine prova in tutti i modi a sfondare le righe forlivesi, con i suoi trascinatori Gentile e Esposito, ma non ci riesce mai.

Partenza incredibile di Forlì, che nella prima metà primo quarto domina in lungo e in largo, senza lasciare agli avversari la benché minima possibilità di risposta. La partita però dopo alcuni minuti si stabilizza e trova equilibrio, Udine ingrana , supera i padroni di casa e la prima frazione finisce sul 14-16 .

Il secondo quarto è caratterizzato dagli errori arbitrali e dalla bolgia che ne deriva, che non solo influenano il punteggio ma cambiano anche gli equilibri in campo. Nonostante ciò l’uniero ritrova il carattere che aveva ad inizio partita e con le unghie riesce a portarsi al comando, sul 41-28.

Nella terza frazione Forlì consolida il vantaggio che già aveva, riuscendo a trovare una contromossa per ogni mossa degli avversari, senza mai disunirsi o perdere la concentrazione . Da sottolineare la grandissima prestazione del capitano Cinciarini, che da trascinatore porta la squadra ad un parziale di 62-42.

L’ultimo quarto è solo la dimostrazione di strapotere dei padroni di casa, che fanno entrare anche i giovani Munari e Borciu, che segna 5 punti. La partita si conclude 83-58.

Unieuro Forli – Apu Old Wild West Udine 83-58 (14-16, 27-12, 21-14, 21-16)

Unieuro Forli: Daniele Cinciarini 15 (3/6, 3/8), Fabio Valentini 11 (1/1, 3/8), Lorenzo Penna 11 (3/6, 0/1), Vincent Sanford 10 (5/10, 0/2), Todor Radonjic 9 (0/0, 3/8), Nathan Adrian 8 (4/6, 0/5), Lorenzo Benvenuti 7 (2/5, 1/1), Luca Pollone 5 (1/3, 1/4), Matteo diego Borciu 5 (1/1, 1/1), Giulio Gazzotti 2 (1/2, 0/0), Benjamin Ndour 0 (0/1, 0/0), Michele Munari 0 (0/0, 0/1)

Tiri liberi: 5 / 6 – Rimbalzi: 41 15 + 26 (Daniele Cinciarini 7) – Assist: 11 (Fabio Valentini, Todor Radonjic 4)

Apu Old Wild West Udine: Alessandro Gentile 13 (6/12, 0/0), Ethan Esposito 13 (5/6, 1/3), Mattia Palumbo 10 (3/4, 0/1), Raphael Gaspardo 6 (0/2, 1/2), Isaiah Briscoe 4 (0/5, 1/4), Vittorio Nobile 4 (2/2, 0/0), Michele Antonutti 3 (1/1, 0/0), Emanuel Terry 2 (1/2, 0/0), Francesco Pellegrino 2 (1/2, 0/0), Diego Monaldi 1 (0/1, 0/5), Tommaso Fantoma 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 19 – Rimbalzi: 34 4 + 30 (Emanuel Terry 8) – Assist: 8 (Alessandro Gentile, Vittorio Nobile, Diego Monaldi 2)