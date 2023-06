SF G4 – La Vanoli Cremona sbanca Bologna e vola in finale

Flats Service Fortitudo Bologna – Vanoli Basket Cremona 49-69 (14-19, 12-17, 8-16, 15-17)

Flats Service Fortitudo Bologna: Adrian Banks 12 (3/7, 2/9), Francesco Candussi 10 (4/9, 0/0), Pietro Aradori 6 (2/7, 0/2), Nazzareno Italiano 5 (2/3, 0/4), Valerio Cucci 4 (1/3, 0/2), Alessandro Panni 4 (2/3, 0/2), Matteo Fantinelli 3 (1/3, 0/3), Miha VaŠl 3 (0/0, 1/2), Simone Barbante 2 (1/1, 0/0), Lorenzo Bonfiglioli 0 (0/0, 0/0), Tommaso Natalini 0 (0/0, 0/0), Saliou Niang 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 15 – Rimbalzi: 39 11 + 28 (Matteo Fantinelli 7) – Assist: 11 (Adrian Banks, Matteo Fantinelli 4)

Vanoli Basket Cremona: A.j. Pacher 16 (5/8, 1/5), Andrea Pecchia 13 (4/4, 1/2), Mirza Alibegovic 11 (3/3, 1/9), Joseph yantchoue Mobio 10 (2/4, 2/2), Davide Denegri 7 (1/6, 1/5), Lorenzo Caroti 5 (2/5, 0/5), Paul Eboua 4 (1/5, 0/1), Matteo Piccoli 3 (0/1, 1/2), Kevin Ndzie 0 (0/0, 0/0), Tommaso Vecchiola 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 15 – Rimbalzi: 34 7 + 27 (Andrea Pecchia 10) – Assist: 17 (Davide Denegri 6)

La Vanoli Cremona vince con autorità, col punteggio di 49-69, gara 4 della semifinale playoff al PalaDozza contro la Fortitudo Flats Service Bologna, chiude la serie sul 3-1 e raggiunge la finale promozione del Tabellone Oro di Serie A2 Old Wild West. In vantaggio praticamente fin da subito, con Bologna avanti solo al 1’ sul 4-2, Cremona non si è più voltata indietro, raggiungendo la prima doppia cifra di vantaggio al 17’ (19-29) e il massimo margine al 34’ con il canestro di Caroti (37-62). Una progressione inesorabile che ha visto la fine al 40’ sul punteggio di 49-69. Ora la Vanoli aspetta la vincente dell’altra semifinale che si sta giocando tra Forlì e Udine.

I PROTAGONISTI – Cremona manda quattro uomini in doppia cifra. Pecchia è il migliore tra i biancoblù con una doppia doppia da 13 punti e 10 rimbalzi oltre a 2 assist e 1 palla recuperata per 25 di valutazione finale. Il miglior marcatore è Pacher con 16 punti, Alibegovic ne mette 11 e Mobio 10 con 5 rimbalzi. La Fortitudo ha 12 punti, con 4 assist, da Banks e 10 punti e 6 rimbalzi da Candussi. Il migliore a rimbalzo e negli assist è Fantinelli con 7 e 4.

IL DATO – Cremona tira con il 50% (18/36) da due e il 23% (7/31) da tre. Bologna tira con il 44% (16/36) da due e il 13% (3/24) da tre. Ai liberi Cremona tira con l’80% (12/15), la Fortitudo con il 53% (8/15). A rimbalzo finisce 45 a 43 per la Flats Service. Gli assist sono 17 per Cremona e 11 per Bologna, il saldo palle perse/palle recuperate è 5/8 per la Vanoli e 12/4 per i padroni di casa.

UFF.Stampa Vanoli Basket