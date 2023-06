SF G5 – Della Rosa è l’eroe di Pistoia, la Giorgio Tesi Group elimina Cantù e vola in finale

Pandemonio Pistoia a Casale Monferrato. La Giorgio Tesi Group fa l’impresa, elimina Cantù e accede clamorosamente in finale vincendo 67-75.

Cantù: Logan, Bucarelli, Nikolic, Da Ros, Hunt

Pistoia: Pollone, Copeland, Wheatle, Varnado, Magro

CRONACA – E’ Wheatle ad aprire la contesa tra le due compagini. Hunt e Da Ros firmano il primo vantaggio interno (5-4), ma Magro e Varnado replicano immediatamente per il 7-9. Partita che stenta a decollare con la formazione di Sacchetti che trova in Nikolic e Stefanelli i protagonisti del 15-14 in chiusura di prima frazione. E’ Della Rosa il primo a trovare il fondo del canestro in avvio di secondo quarto, ma Cantù replica con Logan toccando il 21-17 che obbliga Brienza al timeout. Al rientro subito in evidenza Copeland con tre punti, poi è il turno di Hunt che posterizza Del Chiaro con una gran stoppata. Due triple di Logan e Baldi Rossi valgono il primo break (29-22), con Magro che prova a limitare i danni. Nikolic da sotto segna il 33-24, con gli ospiti costretti nuovamente al minuto di sospensione. Il più undici è opera di Da Ros, con Pistoia che prova a rimanere in scia col solito Copeland, autore del 35-26. Gli ultimi due minuti del secondo quarto non cambiano la trama con Cantù che al riposo è in controllo sul 39-29. Dopo la pausa lunga sono i toscani a rientrare meglio con Magro e Copeland a ricucire sul 41-35 dopo due minuti. Hunt sale in cattedra inchiodando il più otto, ma Copeland s’inventa una magia da tre punti per il nuovo meno cinque costringendo Sacchetti al timeout. Al ritorno in campo Magro da sotto fa meno tre, riaprendo completamente ogni discorso.Bucarelli ferma il parziale a sfavore (45-40), ma Copeland continua a dominare la scena rimettendo un singolo possesso di distanza. A spezzare l’equilibrio è Stefanelli che piazza cinque punti intervallati dall’assist che manda a bersaglio Hunt, riportando a debita distanza i propri compagni sul 52-44. Varnado rimette in scia la Giorgio Tesi Group, Stefanelli risponde con la stessa moneta con Cantù al comando 55-47. Benetti e Wheatle però suonano la carica ospite, con il numero ventiquattro pistoiese che converte il tecnico sanzionato a Logan nel 55-52. Pistoia si gasa e Varnado da tre impatta, facendo esplodere il settore ospiti. Ultimo sussulto di Da Ros, con il punteggio che recita 57-55 dopo trenta minuti. L’ultimo periodo si apre con Stefanelli a segno da tre punti, per il 60-55 interno. Della Rosa replica anche lui dall’arco, ma Cantù si mantiene a distanza con Logan che segna il libero per il tecnico contro Copeland che vale il 61-58. Varnado fa meno uno sul ribaltamento di campo, ma Nikolic decolla per il 63-60 a sei minuti dal termine. E’ancora Della Rosa a rimettere in equilibrio la gara, con la tripla del 63-63. E’ ancora il numero due a salire in cattedra, prima con una gran tripla poi inventando l’assist che Magro deve solo depositare a canestro per il 63-68. Cantù sbanda, Varnado fa più sette facendo calare il gelo sul pubblico canturino a tre minuti dalla fine. Wheatle sulla sirena dei ventiquattro trova un’altra tripla, con il 63-73 che infiamma il settore ospite. Cantù non ne ha più e Pistoia controlla gli ultimi giri di lancette completando l’impresa. Finisce 67 75.

MVP BASKETINSIDE.COM: Della Rosa

Acqua S.Bernardo Cantù – Giorgio Tesi Group Pistoia 67-75 (15-14, 24-15, 18-26, 10-20)

Acqua S.Bernardo Cantù: Francesco Stefanelli 18 (3/4, 3/6), Stefan Nikolic 10 (5/7, 0/1), David Logan 10 (2/9, 1/6), Filippo Baldi rossi 9 (2/4, 1/6), Matteo Da ros 8 (3/8, 0/1), Lorenzo Bucarelli 6 (3/6, 0/3), dario Hunt 6 (3/7, 0/0), Giovanni Severini 0 (0/0, 0/0), Nicola Berdini 0 (0/0, 0/0), Alessandro Morgillo 0 (0/0, 0/0), Guglielmo Borsani 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 15 – Rimbalzi: 36 10 + 26 (Matteo Da ros 9) – Assist: 13 (Lorenzo Bucarelli 5)

Giorgio Tesi Group Pistoia: Jordon Varnado 20 (4/12, 3/6), Carl Wheatle 15 (2/5, 2/4), Zach Copeland 13 (2/7, 3/7), Gianluca Della rosa 12 (0/2, 4/5), Daniele Magro 11 (5/9, 0/0), Gabriele Benetti 2 (0/1, 0/0), Angelo Del chiaro 2 (1/5, 0/0), Matteo Pollone 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Saccaggi 0 (0/0, 0/1), Gregorio Allinei 0 (0/0, 0/0), Mattia Farinon 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 15 – Rimbalzi: 34 3 + 31 (Jordon Varnado 10) – Assist: 15 (Gianluca Della rosa 4)