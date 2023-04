Show di Smith, Nardò piega Latina

By

I ragazzi di coach Di Carlo portano a casa due punti pesanti, contro Latina, nella lotta playoff all’interno del Girone Bianco della seconda fase di A2

1° QUARTO – Baldasso al rientro in campo fa 3/3 al tiro in avvio, Cleaves prova a risalire la china sponda Latina ma sul parziale di 12-3 gli ospiti sono costretti al timeout. Sono 11 i punti di Baldasso a metà frazione. Con Parrillo e Alibiev, Latina cerca di rientrare andando sul -5, ma Donda schiaccia a due mani incendiando il palazzetto leccese.

2° QUARTO – Baldasso mette un’altra tripla e si candida ad essere l’MVP del match. Smith e Cleaves accendono la battaglia USA mentre Nardò continua a guidare ma non con un vantaggio rassicurante. Viglianisi sigla il -1 da tre punti, Zugno e Smith controbbattono con prepotenza, Baccassino inserisce la ciliegina sulla torta con la tripla del +8. Intervallo lungo sul 43-37 per HDL Nardò.

3° QUARTO – Smith fa +17 con lo show personale, Latina prova a rientrare a fatica con Parrillo. Nardò conduce in doppia cifra per tutto l’arco del terzo quarto. Smith lo chiude sul 62-51 con l’ennesima magia dal palleggio.

4° QUARTO – Smith ubriaca la difesa ospite e guadagna un pesante fallo per tre liberi che porterebbero Nardò nuovamente a debita distanza: 3/3 e +13 per la HDL che poi conduce fino alla sirena finale senza patemi d’animo. Finale 76-71 per un Toro che mette mezzo piede nella conquista dei playoff.

