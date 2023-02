Smith e Poletti fermano Cento, esulta Nardò

By

HDL Nardò – Tramec Cento 100-86 (21-20, 27-18, 28-29, 24-19)

HDL Nardò: Russ Smith 32 (8/10, 4/8), Mitchell Poletti 21 (7/14, 2/5), Vojislav Stojanovic 15 (6/11, 1/6), Andrea Donda 12 (6/6, 0/0), Lorenzo Baldasso 10 (1/2, 2/6), Andrea La torre 10 (2/3, 2/4), Samuele Baccassino 0 (0/0, 0/0), Nicolo Buscicchio 0 (0/0, 0/0), Matteo Parravicini 0 (0/0, 0/0), Giulio Antonaci 0 (0/0, 0/0), Marco Ceron 0 (0/0, 0/0), Jacopo Borra 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 10 – Rimbalzi: 31 8 + 23 (Mitchell Poletti 7) – Assist: 19 (Vojislav Stojanovic 8)

Tramec Cento: Derrick Marks 24 (5/11, 3/6), Giacomo Zilli 17 (4/4, 0/0), Giovanni Tomassini 16 (5/8, 2/6), Dominique Archie 14 (0/1, 4/8), Federico Mussini 6 (0/4, 2/4), Matteo Berti 5 (2/2, 0/0), Yankiel Moreno 2 (1/3, 0/1), Gregor Kuuba 2 (1/2, 0/0), Scott Ulaneo 0 (0/0, 0/0), Leonardo Baldinotti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 19 – Rimbalzi: 30 6 + 24 (Dominique Archie 9) – Assist: 11 (Giovanni Tomassini 4)

Batticuore granata al Pala “San Giuseppe” di Lecce. Una gara guidata sin dalla palla a due dagli uomini di Gennaro Di Carlo

1° QUARTO – Cento parte 0-5, Nardò firma il conseguente 10-0 di parziale e va subito sopra in avvio. Da oltre l’arco i granata sono mortiferi ma gli ospiti con Tomassini resistono. Il 19-16 per i padroni di casa dura per svariati minuti. Termina 21-20 il primo parziale con Zilli che accorcia nuovamente le distanze.

2° QUARTO – Ritmi serrati al Pala “San Giuseppe da Copertino” di Lecce, sempre un inseguirsi tra le due compagini. Poletti fa bum bum da tre punti per il +7 granata, La Torre lo segue per il +9. Smith decide di dare il via allo show personale e fa volare Nardò fino al +12. 48-38 all’intervallo lungo.

3° QUARTO – Inizio positivo per HDL Nardò che tiene il vantaggio prima delle schermaglie di Cento che prova a rientrare. Smith continua lo show personale e tiene a galla il Toro sul +9. Stojanovic è concreto ma Cento con Mussini e compagni resta alle calcagna. Da oltre l’arco Stojanovic costringe al timeout la Benedetto che ritorna sul -8. 76-67 per Nardò che conduce senza patos finora.

4° QUARTO – Toro sul +16 con la bomba di Smith. A metà quarto è 91-75 di parziale. Nardò che allunga e gestisce. Finale 100-86 per i padroni di casa tra gli applausi del pubblico amico.

