Supercoppa A2 – Ferrara fa il colpaccio senza americani, Cento è battuta

Nonostante gli sfavori del pronostico, date dalle precarie condizioni fisiche nelle quali si è presentata in questa Supercoppa, la Top Secret si toglie una bellissima soddisfazione conquistando il derby con la difesa e la forza del proprio collettivo. Cento dal canto suo perde una ghiotta opportunità andando ancora troppo a sprazzi nonostante un miglior approccio alla partita.

Il primo quarto infatti finisce con un eloquente 6-14 che mette in risalto tutte le difficoltà di Ferrara nel trovare un nuovo assetto senza i due americani. La Tramec non ne approfitta però fino in fondo e già nel secondo quarto si vede sorpassare dai biancoazzurri grazie alle triple di Filoni e Zampini (24-20 al 15′). I padroni di casa si affidano allora a Cotton e Sherrod, i quali fanno particolarmente male alla difesa estense col loro pick n’ roll centrale. Nonostate tutto sono ancora le difese a prevalere sull’attacco e si va all’intervallo col match i equilibrio sul 31-30.

Al rientro in campo Ferrara prova la fuga: Panni da tre e Baldassarre vanno a bersaglio, Gasparin e Cotton replicano dall’altra parte ma Cento perde Sherrod per problemi di falli. Non si fa pregare allora la Top Secret che entra in ritmo e dall’arco colpisce due volte con Panni ed una con Ugolini per il massimo vantaggio estense (+12 al 27′). Con l’orgoglio la Tramec resta in partita sbloccandosi da tre con Petrovic seguito dall’appoggio di Moreno. A chiudere il quarto è però ancora Ugolini che punisce la difesa biancorossa sullo scarico di Vencato per il 52-45. Ferrara riprende l’ultimo quarto come aveva iniziato cioè segnando con Baldassarre ed Ugolini e difendendo alla morte. La partita sarebbe già chiusa se non fosse per i tatissimi liberi sbagliati e Cento prova con un colpo di coda a non mollare. C’è infatti tantissima stanchezza in casa Top Secret e pian piano la Tramec con Cotton, Ranuzzi e Sherrod ritrova il pari a quota 62 con due minuti rimasti da giocare. Sul fronte opposto Panni segna un solo libero e Cotton prova allora il sorpasso ma sbaglia in entrata e Sherrod commette il suo quinto fallo su Ebeling il quale segna ancora un solo libero. Restano trentaquattro secondi: Moreno dalla lunetta pareggia, risponde Vencato con canestro decisivo e libero supplementare. Cento ci prova con la forza della disperazione ma i liberi questa volta tradiscono Cotton permettendo poi a Panni di mettere i sigilli decisivi sull’incontro.