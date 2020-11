Supercoppa A2 – Scafati è più in forma, stesa Napoli nel derby

Arriva la prima sconfitta stagionale per la Generazione Vincente Napoli Basket che, nella seconda giornata del Girone Arancione di Supercoppa Centenario, cede alla Givova Scafati per 82-61. Gli azzurri pagano, tra le altre cose, la fatica della seconda partita in 48 ore dopo un lungo periodo di inattività. Decisivo il break del secondo periodo di 15-0 della Givova Scafati. Con questa sconfitta la Gevi viene eliminata dalla SuperCoppa. Il miglior realizzatore di Napoli è Parks, 15 i suoi punti, 11 per Mayo.

Coach Sacripanti conferma il quintetto con Monaldi, Marini, Parks, Lombardi e Iannuzzi. Per Scafati ci sono Marino, Musso, Sergio, Benvenuti e Thomas.

I primi punti della Gevi sono di Parks, che risponde a Thomas. La Givova prova ad allungare a metà quarto con Thomas, 10-6 dopo 5 minuti, segna Iannuzzi, botta e risposta Benvenuti-Marini. Scafati tocca il +7 sul 17-10, Sandri segna la prima tripla della gara, Parks dalla lunetta per il 17-15. Il finale di quarto è però ancora dei padroni di casa con i 3 punti di Bianchi che fissano punteggio sul 20-15.

Nel secondo quarto arriva il primo canestro di Mayo, Monaldi segna la tripla che vale il pareggio sul 22-22 dopo 3 minuti di gioco. Scafati si riporta avanti a metà quarto con Musso, Marino segna il +5 costringendo Sacripanti al timeout sul 27-22. Tante palle e perse da una parte e dall’altra, la Givova continua nel suo momento positivo con Thomas e Cucci, la tripla di Marino vale il +15 sul 37-22. Si va all’intervallo lungo sul 37-24.

Nel terzo quarto segna Parks da 3 punti, Thomas risponde con canestro e fallo. Scafati prova ad allungare con Benvenuti ma arriva un mini parziale degli azzurri con la tripla di Mayo, 45-35. Gli azzurri tornato a -9 ancora col play americano ma la Givova piazza un nuovo parziale di 6-0 con le triple di Thomas e Musso. Tante palle perse per la Gevi, ovvia la mancanza di ritmo-partita per la squadra di Sacripanti. Il quarto si chiude sul 60-47 Givova col canestro di Marini sulla sirena.

Il quarto periodo vede Zerini segnare da 3 punti, per Scafati a segno Benvenuti, 6 punti di fila che riportano Scafati sul 66-50. Napoli trova canestri con Sandri ma è Cucci a permettere a Scafati di andare sul +18, 73-55 a 4:40 da giocare. Il match di fatto si chiude, il punteggio finale è 82-61 per i padroni di casa.

Dichiarazione Coach Sacripanti

“ Scafati ha vinto con merito, è stata più pronta ed organizzata da noi. Noi eravamo sempre un secondo in ritardo su tutte le nostre giocate. Siamo stati spazzati via dal punto di vista dell’energia. Prendiamo il buono di questa partita. Dobbiamo cercare di recuperare la forma ottimale di tutti i nostri giocatori. Dobbiamo tornare a lavorare, ripulire il nostro gioco e chiarire un po’ di concetti e ruoli. Passo dopo passo dobbiamo cercare di venir fuori da questo momento in cui ci manca brillantezza. Giocare in maniera cosi ravvicinata non è sicuramente il massimo, ma dobbiamo essere bravi ad adattarci a questi nuovi ritmi di gioco in questa situazione particolare.”

La GeVI Napoli Basket tornerà in campo domenica sera, alle ore 18,00, nell’ultimo match del girone Arancione della Supercoppa, al PalaBarbuto contro la Benacquista Latina.

Uff stampa SS NapoliBasket