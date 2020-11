Supercoppa A2 – Ferrara, il cuore non basta. Thomas trascina Scafati in finale

Pur sudando le proverbiali sette camicie, la Givova conferma i favori del pronostico battendo Ferrara e garantendosi quindi l’accesso alla finalissima contro Forlì. Grandi applausi vanno però soprattutto alla Top Secret che va molto vicina a bissare l’impresa di ieri restando in partita praticamente fino all’ultimo minuto di gioco. Senza Pacher, Hasbrouck e dopo aver perso quasi subito anche Vencato, i ragazzi di coach Leka hanno ancora una volta onorato la maglia riempiendo d’orgoglio tutti i tifosi estensi.

Ferrara deve quasi subito fare a meno di Fantoni per problemi di falli, riuscendo però a compensare con l’ardore difensivo anche le tante triple aperte sbagliate. Scafati dal canto suo prova ad imporsi con l’esperienza di Marino ed il buon impatto di Musso e Cucci dalla panchina, che permettono ai campani di chiudere avanti 22-17 il primo quarto.

Ancora Musso dalla distanza colpisce così come Ebeling. La partita non è certo spettacolare con la Top Secret che resta incollata agli avversari trascinata dalle triple di Baldassarre e Zampini. Coach Finelli deve fare i conti con i problemi di falli i Thomas e l’inconsistenza di Culpepper che fanni sì che il match resti equilibrato anche una volta giunto l’intervallo (33-31).

Alla ripresa c’è la fiammata della Givova con Thomas dalla media e Benvenuti dall’arco per il +8. Anche Culpepper inizia a far vedere cose interessanti ma dalla seconda metà del quarto Ferrara entra in ritmo. Fantoni ruggisce sotto canestro, Ebeling colpisce da tre e Filoni appoggia il pari a quota 45. Addirittura i biancoazzurri trovano il clamoroso vantaggio con Zampini ed i liberi di Panni e Baldassarre che fanno volare la Top Secret sul 50-54 di fine terzo parziale. Scafati traballa in maniera pericolosa toccando anche il -6, ci pensano allora Musso e Sergio con la loro esperienza a caricarsi la squadra sulle spalle rimontando fino al pari 59 al 34′. Per Ferrara anche Baldassarre finisce ko mentre Panni esce per falli. Nonostante tutto la resilienza estense è ammirevole con i biancoazzurri che reggono fino al 65 pari per merito della tripla di Ebeling. La differenza nel finale la fa Thomas con la sua mano fatata: prima segna un libero e subito dopo il rimbalzo offensivo di Benvenuti insacca una tripla senza alcun senso logico per il decisivo +4. Ferrara no e ha più e Scafati dalla lunetta mette in cassaforte la vittoria per il 73-65 conclusivo.