Supercoppa LNP 2022 Old Wild West Serie A2 – Gli accoppiamenti dei quarti di finale

Questi gli accoppiamenti dei quarti di finale, in programma in gara unica martedì 20 settembre. In allegato il tabellone.Turno in casa della migliore classificata, individuata con i seguenti criteri: punti in classifica, quoziente canestri generale del proprio girone, sorteggio. Per l’accoppiamento dei gironi Giallo e Blu NON si tiene conto dei punti in classifica, a causa della disparità di gare disputate. Di conseguenza la prima discriminante tra le due squadre prime classificate nel Giallo e nel Blu diventa il quoziente canestri generale del proprio girone.

I quarti di finale (gare in programma martedì 20/09/22):

2B Control Trapani (vincente gir. Giallo, quoz. canestri generale 1.083) – Acqua S.Bernardo Cantù (vincente gir. Blu, quoz. canestri generale 1.067)

Tramec Cento (vincente gir. Rosso, 6 punti) – Vanoli Basket Cremona (vincente gir. Verde, 4 punti)

Allianz Pazienza San Severo (vincente gir. Azzurro, 6 punti) – Kienergia Rieti (vincente gir. Bianco, 4 punti)

Apu Old Wild West Udine (vincente gir. Arancione, quoz. canestri generale 1.165) – Stella Azzurra Roma (miglior seconda classificata, quoz. canestri generale 1.023)

NOTA – Il calendario definitivo dei quarti di finale sarà reso noto successivamente

Le 4 vincenti dei quarti di finale accederanno alla Final Four di Forlì (Unieuro Arena, 23-24 settembre).

Qui tutte le informazioni sulla Supercoppa LNP 2022 Old Wild West di Serie A2 (calendari, formula, classifiche):

https://www.legapallacanestro.com/mondo-lnp/supercoppa-lnp-2022-old-wild-west/serie-a2

Guido Cappella Area Comunicazione LNP