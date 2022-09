Supercoppa LNP – Cantù sbanca Torino e si prende la qualificazione

Grazie a una prova gagliarda l’Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù vince sul parquet della Reale Mutua Torino per 74-79. Gli uomini di coach Meo Sacchetti agganciano a quattro punti i torinesi nel Girone Blu e vengono premiati dal migliore quoziente canestri, qualificandosi come prima. Nel frattempo l’Urania Milano batte per 88-83 la Novipiù JB Monferrato, entrambe chiudono con un successo all’attivo. Ai quarti di finale del prossimo 20 settembre i biancoblù giocheranno in trasferta contro la 2B Control Trapani, prima del Girone Giallo con quoziente canestri a favore.

Pronti via, botta e risposta tra Guariglia e Hunt. Segue un parziale da incubo per i biancoblù: 8-0 firmato da Guariglia, Mayfield e De Vico da fuori (10-2). Cantù prova a serrare le maglie in difesa con Hunt e Baldi Rossi. Il centro USA dei biancoblù ricuce fino al -6, ma De Vico infila la sua seconda tripla (17-8). Si apre la fiera delle bombe: Mayfield da una parte, Bucarelli, Stefanelli e Rogic dall’altra (20-19). Cantù è viva e sorpassa con Da Ros, grazie a un break di 3-13 in 3’. Il quarto si chiude sul 22-21 per i padroni di casa.

Avvio di prepotenza dei canturini nel secondo periodo. Il sorpasso porta la firma di Stefalli e Bucarelli: parziale di 2-11 che vale il 24-32. Vencato, Mayfield e De Vico si riportano in scia (30-32), costringendo coach Sacchetti a chiamare il time out. Jackson impatta sul 34-34, poi Stefanelli firma la sua quarta tripla e Mayfield la seconda (37-37). Cantù fatica a rimbalzo (19-12) e Torino ne approfitta con Mayfield, De Vico e Jackson. Squadre negli spogliatoi sul 43-41.

Al rientro in campo arriva la terza tripla di Bucarelli (8/11 dalla lunga distanza per i biancoblù dopo 21’). I brianzoli sono caldissimi da fuori ed ecco anche la prima bomba di Baldi Rossi (45-47). Segue un parziale di 5-8 con Hunt, che va in doppia cifra a livello di punti (11), ma, come tutta Cantù, non brilla a rimbalzo (30-19 per i torinesi dopo 25’). Doppia cifra anche per Bucarelli con libero e tripla per il +8 (50-58). Vencato e Taflaj per il -3, ma Nikolic dalla lunetta archivia la mezz’ora sul 57-62.

Quarta frazione: Nikolic alza il ritmo a rimbalzo, mentre Hunt e Rogic spingono fino al 63-71. Cantù gestisce e chiude il quarto amministrando il vantaggio. Parziale di 17-17 e 74-79 finale. Per l’Acqua S.Bernardo il 47,4% al tiro e 11 triple a segno.

Parziali: 22-21, 21-20, 14-21, 17-17.

Torino: Vencato 7, Mayfield 22, De Vico 23, Jackson 8, Guariglia 7; Poser 2, Schina 2, Taflaj 3, Pepe. N.e.: Dalle Ave, Fea, Doneda. All.: Ciani

Cantù: Rogic 14, Stefanelli 18, Nikolic 6, Baldi Rossi 5, Hunt 17; Pini, Bucarelli 15, Da Ros 4. N.e.: Severini, Borsani, Brembilla. All.: Sacchetti

