SUPERCOPPA LNP – Cento non stecca al debutto, Assigeco sconfitta

Prima gara ufficiale per la Sella Cento in supercoppa italiana contro la UCC Assigeco Piacenza, squadra che da quest’anno parteciperà, come i biancorossi, al Girone Rosso. La Benedetto veste in questa occasione la maglia speciale targata Teknosound in onore di Davide Vicino, tifoso e sponsor di Cento scomparso lo scorso giugno.

Quintetto di casa formato da: Mussini, Palumbo, Toscano, Archie, Benvenuti; gli ospiti scendono in campo con: Sabatini, Veronesi, Miller, Querci, D’Almeida.

Palla a due vinta da Piacenza che attacca con Sabatini segnando il primo canestro della partita dalla lunga distanza, risponde l’americano Archie con la tripla sullo scarico. Il capitano della Sella Cento Toscano fa valere l’esperienza e segna in penetrazione, Mussini si scatena in attacco prima con una gran tripla sullo scarico di Palumbo, poi in contropiede con altri due punti. L’Assigeco inizia a ruotare bene in difesa, portandosi in transizione e segnando da tre punti con Gallo, che nell’azione successiva conduce l’attacco e porta altri due punti con un long-two. Gli attacchi nel primo quarto predominano sulle difese: alto punteggio e ottime percentuali dal campo per i due quintetti; il primo quarto si chiude 22 a 20 per la Benedetto XIV.

Il secondo quarto si apre con la correzione in schiacciata di Miller dopo un’ottima difesa della Sella, buono l’attacco dei biancorossi che produce due liberi per Bruttini. Le percentuali iniziano a scendere per Piacenza che s

egna un floater con Sabatini, la Sella non si ferma da tre punti: altra tripla per Dominique Archie. A metà quarto la partita è in totale equilibrio, ora la difesa di Piacenza cambia sui pick and roll e collassa bene dentro l’area negando tiri facili dal pitturato, in attacco segna da tre con Serpilli. L’Assigeco si tiene a galla con le giocate del solito Sabatini che con un crossover batte Mussini dal palleggio e va a depositare a canestro due punti facili, nell’azione successiva Miller segna un fedaway forzato dal gomito. Continua l’ottimo inizio da tre punti sia per Archie che per Serpilli: 3/5 per il primo, 2/3 per il secondo; il primo tempo si conclude sul 37 pari.

Alza l’intensità la Sella Cento nel terzo quarto mettendo aggressività nei possessi difensivi e costringendo Piacenza a due airball dalla lunga distanza; l’ottima difesa centese produce buoni tiri in attacco, due di questi segnati dalla lunga distanza da Mussini, che costringe coach Salieri a chiamare time out. Serpilli spezza il digiuno offensivo di Piacenza con un canestro in backdoor, nell’azione successiva Gallo batte Sabin con un palleggio sotto le gambe e segna in penetrazione. Kuuba batte un colpo da tre punti, Moreno finalizza con due punti ai liberi una bella azione offensiva dei biancorossi ma l’energia di Toscano è la vera chiave fin’ora: ruba palla in difesa, raccoglie il rimbalzo offensivo e segna altri due punti. Fresco di firma con la Benedetto Sabin si sblocca in attacco segnando il canestro allo scadere del quarto; è 57-52 per la squadra di Mecacci.

Piacenza apre l’ultimo quarto con un alley oop servito da Sabatini e concluso da Bonacini, i biancorossi rispondono da tre con Kuuba e con un appoggio facile di Bruttini dopo l’ennesimo rimbalzo offensivo conquistato. Accorcia le distanze per l’Assigeco il talento offensivo di Miller prima in fedaway, poi con la tripla sullo scarico; Cento esce dal timeout con le idee chiare e finalizza con due punti di Benvenuti un bel gioco corale. L’attacco di Piacenza ora dipende tutto da Miller che segna ancora fuori equilibrio, quello centese è nelle mani calde di Mussini che segna in penetrazione, riconquista palla sulla rimessa piacentina e chiude da tre pun

ti in isolamento. Piacenza accorcia con la prima tripla di serata di Querci, ma è Mussini show: altra tripla e +10 Sella a un minuto dalla fine. Il sigillo alla partita lo mette il capitano Toscano con i liberi, regalando la gloria anche ai giovanissimi biancorossi Bucciol e Magni che calcano il parquet della vittoria centese: il finale dice 79-69 Cento.

CENTO 79 ASSIGECO PIACENZA 69

Sella Cento: Mussini 19, Magni, Bruttini 5, Sabin 2, Kuuba 17, Palumbo 4, Bucciol, Toscano 14, Archie 12, Moreno 2, Benvenuti 4.

UCC Assigeco Piacenza: Skeens, Sabatini 8, Gallo 10, Gherardini, Joksimovic, Veronesi 5, Serpilli 12, Miller 17, Filoni, D’Almeida 2, Bonacini 6, Querci 9,.

UFF.STAMPA TRAMEC CENTO