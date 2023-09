SUPERCOPPA LNP – Cucci e D’Argenzio firmano la vittoria della Luiss, battuta Real Sebastiani Rieti

La RSR non supera la prima gara ufficiale, la LUISS si aggiudica la seconda giornata del Girone H della Supercoppa vincendo 75-70. Una brutta partita da parte della Sebastiani che parte male e non da continuità ai piccoli parziali avuti nell’arco della gara. Ora Rieti è chiamata ad una super partita venerdì in casa con Latina per sperare nel passaggio del turno.

LA GARA

PRIMO TEMPO

Miska apre segnando due punti. Primi due minuti da polveri bagnate per Rieti, le accende Petrovic con una bomba, 2-3. Cucci con il long two, 4-3. Cucci con due liberi, Italiano di forza sotto canestro, 6-5. Bomba di Fallucca, Luiss a +4. Altri quattro punti per Roma, 13-5. Tre liberi per sbloccare Rieti, 15-8. 1/2 di Ancellotti, 15-9. Salvioni a rimbalzo sullo scadere, termina 18-9 il primo quarto.

Capitan Spanghero con la bomba ad aprire il secondo quarto, 18-12. Cucci risponde, 21-12. Palleggio arresto e tiro di Frattoni, solo retina, 21-14. Badmus e Hogue, due punti a testa, 23-16. Palla persa in attacco, D’Argenzio riparte in contropiede e segna, 25-16. Nobile di prepotenza entra e segna, 25-18. Miska ridà 3 possessi di vantaggio a Roma, Johnson penetra e fa canestro, subisce fallo e realizza il libero, 27-21. Due liberi di Nobile, 27-23. Rieti si avvicina ancora con due liberi, ora è a -2. Murri con due liberi segnati fissa il punteggio, alla fine del primo tempo, sul 29-25.

SECONDO TEMPO

Due punti di Jazz in arresto e tiro, due liberi di Cucci, 31-27. Two & one di Hogue per il -1 Sebastiani. Fallucca da fuori non sbaglia, Badmus penetra e realizza, 36-30. Miska e Italiano, due punti a testa, 38-32. Due liberi di Spanghero, 38-34. Badmus penetra ancora, appoggio a canestro è +6 Luiss. Hogue risponde liberato da un grande assist, 40-36. Tecnico alla panchina romana, Johnson non sbaglia e riporta ad un possesso di distanza Rieti, 40-37. Badmus spara dai 6.75, Hogue mette altri due liberi, 43-39.Altro tecnico alla panchina della LUISS, Jazz non sbaglia, 43-40. Johnson ancora impeccabile dai 5.8, 43-42. Murri da tre, 46-42. 1/2 da parte di Sarto, 46-43. Il #3 si corregge poco dopo con un 2/2, 46-45. Cucci segna da fuori, 49-45. Jovovic con due punti, D’Argenzio con la bomba allo scadere dei 24, 54-45. Spanghero scuote i suoi colpendo da fuori, 54-48. Ancora D’Argenzio dalla punta dell’area, 57-48. 2/2 di Hogue, il terzo quarto si chiude sul 57-50.

1/2 di Hogue, -6 Rieti. Cucci liberato da sotto non sbaglia, 59-51. Altro 1/2 di Hogue, 59-52. Il #15 si ripete poco dopo, Fallucca punisce dall’arco, 62-53. Altro 1/2 di Rieti, questa volta con Johnson, 62-54. Cucci penetra troppo facilmente e segna, 64-54. Cucci e Badmus, uno da tre e l’altro da due, la LUISS prova a scappare via sul 69-54. Due punti di Hogue, 69-56. Bomba di Italiano per dare una speranza a 4′ e 45” dalla fine, 69-59. Palleggio arresto e tiro, 69-61. 2/3 di D’Argenzio ai liberi e canestro di Hogue, 71-63. Palla recuperata e canestro di Sarto in contropiede, 71-65. Badmus con due punti spegne un po’ le velleità di rimonta di Rieti, Johnson le tiene vive con una tripla, 73-68. D’Argenzio mette due liberi, 75-68. Johnson segna due punti e la gara termina sul 75-70 per la LUISS Roma.

Il tabellino del match:

LUISS ROMA vs REAL SEBASTIANI RIETI 75-70 (parziali: 18-9; 11-16; 28-25; 18-20).

LUISS ROMA: Murri 6, Salvioni 4, Cucci 21, Barbon , Miska 6, Jovovic 2, D’Argenzio 13, Fallucca 9, Villa , Badmus 14, Legnini

Coach: Andrea Paccariè

REAL SEBASTIANI RIETI: Sarto 5, Frattoni 2, Petrovic 5, Hogue 18, Ancellotti 1, Nobile 6, Johnson 15, Raucci 1, Italiano 7, Spanghero 8, Bertocco.

Coach: Alessandro Rossi.

NOTE:

Area Comunicazione RSR