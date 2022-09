Supercoppa LNP – Denegri trascina la Vanoli Cremona alle Final Four, Cento sconfitta

Alla Milwaukee Dinelli Arena di Cento, è andato in scena li quarto di finale di Supercoppa LNP Old Wild West con la Vanoli Cremona che ha affrontato in una gara da dentro/fuori, i padroni di casa della Tramec, imbattuti vincitori del girone Rosso. I biancoblù si sono imposti con il punteggio di 62-74 e hanno conquistato così il pass per la Final Four che si disputerà venerdì 23 e sabato 24 settembre all’Unieuro Arena di Forlì. Caroti e compagni affronteranno venerdì alle ore 21.00 l’Acqua San Bernardo Cantù.

Anche in questo quarto di finale la Vanoli Cremona parte forte nel primo periodo di gioco e con tre triple di Denegri e una di Alibegovic costringe coach Mecacci al time out immediato sul 5-12. Cento rosicchia qualche punto ma Cremona continua a tirare bene da tre e chiude il quarto con un 7/8 che le regala, al decimo minuto, un vantaggio di sette punti (19-26). Nella seconda frazione di gioco le percentuali della Vanoli calano con Cento che è brava a sporcare maggiormente i tiri dei biancoblù e a rientrare nel punteggio sino al 31-32. Cinque punti di Denegri (14 per lui nel primo tempo) e una tripla di Cannon riportano però Cremona avanti di due possessi all’intervallo (34-40). Alla ripresa del gioco sono i padroni di casa a partire meglio e portarsi nuovamente a un solo punto di svantaggio (39-40). Una tripla di Mobio e il solito Denegri ridilatano però subito il punteggio. È poi Eboua nel finale di quarto a portare ancora più avanti la Vanoli. Tre liberi di Caroti fissano il punteggio al 30’ sul 46-58. Cremona riparte con altri tre punti di Caroti e poi è Piccoli che sale in cattedra e con uno sfondamento preso, un assist, un rimbalzo e una tripla lancia la Vanoli al massimo vantaggio (48-66). Cento si aggrappa all’ ottimo Tomassini (23 per lui) ma i biancoblù trovano sempre soluzioni diverse per restare in controllo. Finisce così con il punteggio di 62-74 che garantisce a Cremona l’accesso alla Final Four di Supercoppa LNP di Forlì.

Tabellino

Tramec Cento – Vanoli Basket Cremona: 62-74

(19-26, 15-14, 12-18, 16-16)

Tramec Cento

Marks 6, Tomassini 23, Kuuba 6, Ulaneo, Toscano 2, Zampini 6, Berti 15, Moreno 4, Baldinotti n.e, Zilli n.e., Roncarati n.e. All. Mecacci

Vanoli Basket Cremona

Eboua 9, Gallo, Cannon 10, Alibegovic 7, Caroti 14, Denegri 19, Lacey, Piccoli 6, Mobio 9, Ndzie. All. Cavina

Arbitri

Vita – Yang – Costa

Coach Cavina: “Sono molto contento per la qualificazione perché non è mai banale che una squadra e un gruppo nuovo come è il nostro, centri la qualificazione alla finale di una manifestazione del proprio campionato. Per questo c’è grande soddisfazione. Per quanto riguarda la partita di questa sera, siamo partiti forte ma poi ci siamo innervositi troppo su alcuni episodi, io per primo. Siamo però sempre stati avanti aggrappandoci ancora a quella che è al momento la cosa che ci riesce meglio e con più continuità, la difesa. L’incontro e poi diventato anche sporco, non da prestagione, come tante partite in queste amichevoli ufficiali di Supercoppa. Sono contento perché siamo riusciti a vincere contro una squadra a cui mancava sì un giocatore importante ma che ha sempre fatto, anche negli ultimi anni, del fattore casalingo la propria forza. Questa è una prova ulteriore di carattere. Ovviamente ci sono ancora tante cosa da migliorare ma l’aspetto emotivo questa sera è qualcosa di positivo da segnalare.”

