SUPERCOPPA LNP – Donzelli firma la vittoria di Orzinuovi, Vigevano al tappeto

Si spegne sul ferro il tiro della vittoria della ELAchem nella partita d’apertura del girone C di Supercoppa. Vince Orzinuovi con un canestro di Donzelli dai 9 metri a 13″ dalla fine, cui non riesce a replicare Peroni allo scadere, ma Vigevano dimostra di esserci Senza D’Alessandro a riposo per un indolenzimento muscolare che verrà valutato nei prossimi giorni, la formazione gialloblu si affida all’inizio soprattutto a Wideman, che tiene in piedi la baracca mentre i locali scappano sul 19-10 con le iniziative di Zugno, Alessandrini e Gasparin.

Ci vuole un time out di coach Pansa per svegliare gli ardori offensivi dei ducali, coincidenti con le prime inziative di Smith, capace di infilare cinque punti di fila che avvicinano gli ospiti fino al 19-18, prima di un nuovo parziale di Orzinuovi di 6-0 per il 25-18 del primo riposo. La difesa vigevanese cresce nel secondo periodo e si vede dal 34-28 arriva un controparziale di 0-9 con Peroni e Leardini a bucare la retina per il sorpasso ospite sul 34-35 al 17′. Il terzo periodo comincia con un tentativo di allungo di Orzinuovi, rintuzzato dalle iniziativa di Rossi e Wideman, anche se Zugno rimane un rebus difficile da risolvere in una fase della partita in cui le difese prendono il sopravvento. L’equilibrio continua a regnare sovrano quando Smith infila due liberi per il 51-51 e subito dopo la tripla del 53-54 al 29′, Vigevano prova l’allungo e con parziale di 0-6 va all’ultimo riposo avanti di 4 (53-57), ma le polveri si bagnano entrando nei 10′ decisivi e i padroni di casa recuperano con cinque punti filati per il 58-57, Leardini reagisce per il 58-61 quando entriamo negli ultimi 6′ e la ELAchem va un po’ in difficoltà fisica. Wesson segna la tripla del controsorpasso sul 66-63, Leardini pareggia nuovamente al 39′, si entra nell’ultimo minuto con Vigevano avanti di 1, Donzelli a 13″ infila i 3 punti del 69-67 da nove metri allo scadere dei 24″, il tiro della speranza di Peroni si spegne sul ferro.

AgriBertocchi Orzinuovi-ELAchem Vigevano 69-67 (25-18, 38-37, 53-57)

Orzinuovi: Donzelli 8, Trapani 4, Gasparin 8, Bertini 6, Brown 7, Zilli, Alessandrini 4, Bergo NE, Zugno 21, Leonzio NE, Ndzie 2, Wesson 9. All: Zanchi. Tiri da due: 18/31, tiri da tre 8/28, Tiri liberi 9/15. Rimbalzi 39 (27+12).

Vigevano: Wideman 18, Rossi 3, Smith 22, Battistini 2, Peroni 9, Bertetti, Strautmanis 1, Bertoni, D’Alessandro NE, Pisati NE, Bettanti NE, Leardini 12. All: Pansa. Tiri da due: 15/30, tiri da tre 10/26, Tiri liberi 7/9. Rimbalzi 29 (24+5)

PANSA: “USCIAMO DA QUESTA PARTITA CON TANTE COSE BUONE”

Le parole di coach Pansa al termine della partita di Orzinuovi. “Il canestro di Donzelli ha deciso un match in una serata in cui portiamo a casa più cose positive che negative – raconta .. Abbiamo perduto 18 palloni, ma è un dato che ci sta per il periodo che stiamo vivendo, è chiaro che dobbiamo essere bravi nei possessi decisivi, alcuni degli ultimi sono stati giocati un po’ a caso per la frenesia. Abbiamo subìto troppo a rimbalzo, siamo una squadra piccola per scelta e dobbiamo lavorare meglio con gli esterni. La terza cosa negativa è stata un approccio forse troppo soft, con 25 punti nel solo primo periodo. Però ci sono tante cose positive: abbiamo combattuto davvero, lo staff ha dato delle idee ai giocatori e i ragazzi sono stati precisi, giocando alcuni tratti anche in modo ordinato in attacco. Direi che vado a casa assolutamente positivo, possiamo stare a questo livello. Adesso ci aspetta un match durissimo contro Verona, lo prendiamo come un’ulteriore opportunità di amalgamare il gruppo, ricordandoci che il campionato che rimane il nostro obiettivo principale inizia fra tre settimane”.

