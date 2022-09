Supercoppa LNP – Forlì senza Raivio, Cento passa agilmente

LA CRONACA. Senza Nik Raivio, che non va a referto, Martino comincia con Valentini, Cinciarini, Flan, Adrian e Benvenuti: gli ospiti partono subito forte e l’Unieuro rimane a contatto con i canestri di Adrian e la tripla di Pollone a metà quarto (11-15). Cinciarini scalda il PalaGalassi con una tripla in transizione ed il primo quarto si chiude sul 16-20. Penna pareggia subito i conti, ma gli ospiti giocano un secondo periodo più continuo, che li porta a chiudere avanti a metà partita sul 27-41.

Al rientro in campo, l’Unieuro ha una faccia diversa e con i punti di Cinciarini e Pollone trova il 39-48 e ha anche da recriminare con la sfortuna per tre triple che ballano sul ferro prima di uscire. Cento ritrova margine di vantaggio ed il canestro di Toscano a fine quarto vale il 42-56. Adrian si carica la squadra sulle spalle e segna 11 punti in 4 minuti (53-63) ma, con un uomo di rotazione in meno a disposizione, e con il carico di lavoro di queste settimane che si fa sentire, l’allungo decisivo è della Benedetto XIV: il finale è 56-75. Si torna in campo sabato sera contro Rimini, sempre all’Unieuro Arena.

Unieuro Forlì: Cinciarini 16, Gazzotti, Valentini 11, Adrian 13, Pollone 9, Munari, Ndour NE, Radonjic 1, Penna 4, Benvenuti 2, Flan, Benzoni NE. All: Martino. Ass. Fabrizi, Ruggeri.

Benedetto XIV Cento: Zilli NE, Marks 19, Tomassini 15, Baldinotti, Kuuba 5, Ulaneo NE, Toscano 15, Zampini 7, Berti 6, Archie 8, Moreno. All. Mecacci. Ass: Cotti, Pancotto.

Arbitri: Vita, Centonza, Grazia.

Spettatori: 650.

—