SUPERCOPPA LNP – Johnson trascina Real Sebastiani Rieti, niente da fare per Latina

Real Sebastiani Rieti – Benacquista Assicurazioni Latina 73-58 (20-15, 11-18, 23-11, 19-14)

Real Sebastiani Rieti: Jazz Johnson 19 (1/5, 3/8), Dustin Hogue 12 (5/14, 0/0), Danilo Petrovic 10 (3/4, 1/4), Alvise Sarto 7 (0/1, 1/2), Nazzareno Italiano 6 (0/1, 1/4), Andrea Ancellotti 6 (1/1, 0/0), Marco Spanghero 5 (1/2, 1/6), Gianluca Frattoni 4 (1/1, 0/1), Davide Raucci 2 (1/2, 0/3), Vittorio Nobile 2 (1/3, 0/2), Nicolò Bertocco 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 24 / 32 – Rimbalzi: 44 16 + 28 (Dustin Hogue 12) – Assist: 12 (Dustin Hogue 3)

Benacquista Assicurazioni Latina: Gabriele Romeo 17 (4/9, 1/5), Frank Gaines 13 (1/6, 3/7), Borislav georgiev Mladenov 8 (2/3, 1/5), Alexander Cicchetti 6 (3/6, 0/0), Ivan Alipiev 4 (2/8, 0/5), Abdel Fall 4 (1/5, 0/1), Samuele Moretti 4 (2/5, 0/0), Salvatore Parrillo 2 (1/2, 0/0), Felix Amo 0 (0/0, 0/0), Ziggy Collazo 0 (0/0, 0/0), Kenneth Viglianisi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 18 – Rimbalzi: 42 15 + 27 (Abdel Fall 8) – Assist: 5 (Gabriele Romeo, Frank Gaines, Ivan Alipiev, Abdel Fall, Samuele Moretti 1)

Vittoria per 73-58 per la Real Sebastiani contro Latina e si qualifica ai quarti di Supercoppa che si giocheranno martedì 19 settembre con avversario campo ed orario da definire. Primo tempo sottotono da parte degli amarantocelesti, nel secondo la RSR alza i giri e porta a casa la vittoria che serviva. Buona la prestazione dei due americani con 19 punti di Johnson e 12 di Hogue, bene anche Petrovic in doppia cifra.

LA GARA

PRIMO TEMPO

Fall con due liberi, Hogue con il two & one, 3-2. Romeo penetra e segna due punti, Johnson risponde da fuori, 6-4. Poco dopo anche Sarto spara da fuori, 9-4. Grande azione reatina che libera Hogue sotto canestro, 11-4. Grande penetrazione di Frattoni, da veterano. Due punti per il #7, 13-4. Frattoni fa 2/2 ai liberi, 15-4. parziale di 2-6 di Latina, 17-10. Due punti Mladenov, 17-12. Ancellotti libera Petrovic che tutto solo non sbaglia, 19-12. Mladenov punisce dai 6.75, 19-15. Il libero di Ancellotti accompagna la gara a fine primo quarto sul 20-15.

La seconda frazione si riapre con un altro libero segnato da Ancellotti, 21-15. Rimbalzone di Hogue, canestro e Rieti a +8. 4punti di Latina riavvicinano i pontini, 23-19. Italiano fa 2/3 ai liberi, Latina ne fa altri 4 e va a -2. 3 punti reatini, 28-23. Altro parziale Latina e gara impattata sul 29-29. 2/3 di Sarto e canestro di Cicchetti, 31-31. Cicchetti firma anche il sorpasso a fine secondo quarto, 31-33.

SECONDO TEMPO

Canestro di Latina, poi 5 punti Sebastiani, 36-35. Mladenov con il canestro, Jazz entra in palleggio arresto e tiro e segna, 38-37. Romeo ne fa due e firma un altro controsorpasso, 38-39. Johnson manda a vuoto l’avversario e colpisce dall’arco, 41-39. Romeo fa 1/2, Hogue segna altri due punti, 43-40. Cicchetti realizza da due, Johnson fa 2/2 dai 5.8, 45-42. Il PalaSojourner prova a spingere la Sebastiani che torna a due possessi di vantaggio, 49-44. Grande finta di Nobile che si libera e penetra, 51-44. Bomba di Spanghero, +10 Real. Sul 54-44 termina il terzo quarto.

Johnson colpisce dai 6.75, 57-44. Ancellotti fa 2/2 dalla linea della carità, 59-44. Gaines sblocca Latina da tre, 59-47. Rimbalzo di Ancellotti e due punti, 61-47. Ancora Gaines da fuori, 64-50. 1/2 di Italiano ai liberi, 65-50. 1/2 di Mladenov 65-51.Anche Hogue fa 1/2, Petrovic segna da sotto, 68-51. Romeo raccoglie un rimbalzo e ne mette due, 68-53. Altri due punti di Petrovic, 70-53. 71-55 a 36 secondi dalla fine. Gaines ancora da fuori, 71-58. Johnson preciso dalla linea della carità, 73-58. Rieti vince e si qualifica ai quarti di finale di Supercoppa.

