Supercoppa LNP – La Fortitudo Bologna recupera e batte nel finale l’Umana Chiusi

La Fortitudo Bologna trova la prima vittoria stagionale superando nel finale l’Umana Chiusi. Medford e Bolpin danno del filo da torcere ai ragazzi di Dalmonte ma il quintetto Cucci, Thorton, Devis, Aradori e capitan Fantinelli, con l’ausilio della panchina, è bravo a resistere, reagire e alla fine sorpassare gli avversari per trovare la vittoria.

Un primo tempo di dominio per l’Umana Chiusi che chiude 45-23 a discapito di una Fortitudo incapace di trovare la giusta quadra. Nel primo quarto, con un parziale di 7-24 per Chiusi, Medford e Bolpin danno del filo da torcere ai ragazzi di coach Dalmonte. La Fortitudo si sveglia ad inizio secondo quarto con un super Valerio Cucci da tre ma non basta; chiusi si riaccende e Van Eyck punisce da tre un paio di volte mettendo ancora più distanza tra le due squadre.Dato interessante la percentuale al tiro delle duu squadre: 24% per la Fortitudo Bologna e 51.6% per gli ospiti.

Nel secondo tempo la Fortitudo Bologna cambia volto e piazza un parziale di 25-11 per riaprire il match. Thorton, Aradori e Devis guidano la ribalta fortitudina: nell’ultimo quarto a due dalla fine, Aradori regala la tripla del 66-65, il primo vantaggio per la effe in partita. La tripla successiva di Devis cala il sipario: dal Palasavena, nella prima uscita stagionale, la Effe batte Chiusi 71-65.

MVP Basketinside: Marcus Thorthon

FORTITUDO KIGILI BOLOGNA: Biordi 2, Natalini ne, Thornton 17, Aradori 14, Barbante 4, Panni 5, Paci 4, Fantinelli 3, Niang ne, Italiano, Cucci 11, Davis 11. All. Dalmonte.

UMANA SAN GIOBBE CHIUSI: Cavalloro ne, Candotto, Van Eych 8, Medford 21, Bolpin 12, Braccagni, Porfilio 1, Martini 9, Donzelli 4, Bozzetto 4, Lazzeri ne, Possamai 6. All. Bassi.