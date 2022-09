Supercoppa LNP – La Vanoli Cremona passa a Treviglio con una bella prova di squadra

Nella terza e ultima decisiva partita del girone verde di Supercoppa LNP Old Wild West, la Vanoli Cremona, al PalaFacchetti di Treviglio, ha affrontato la Blu Basket Gruppo Mascio. I biancoblù, grazie a una prestazione convincente, hanno vinto l’incontro con il punteggio di 63-80 e si sono qualificati ai quarti di finale della manifestazione. La partita si giocherà martedì 20 settembre a Cento, contro la Tramec prima classificata del girone Rosso.

La Vanoli è stata brava a spaccare subito la partita nel primo quarto partendo con grande intensità in difesa e giocando con buone spaziature in attacco che hanno permesso grande precisione al tiro (12/15 dal campo con 8/8 da due). I biancoblù hanno poi mantenuta alta la concentrazione e l’attenzione nella propria metà campo per tutto l’incontro trovando via via protagonisti diversi in fase offensiva.

A differenza di quanto successo a Piacenza, la Vanoli parte forte e piazza un parziale di 3-11 che costringe coach Carrea al time out dopo tre minuti e mezzo di gioco. Cremona però continua a correre e arriva prima al 5-24 per poi chiudere il quarto 13-30. Anche nel secondo quarto la Vanoli tiene alta l’intensità difensiva e continua a giocare con fluidità in attacco fino a spingersi sul 19-42 per poi chiudere con la tripla di Denegri sulla sirena che manda le squadre negli spogliatoi sul 27-50. Niente di nuovo alla ripresa del gioco con i biancoblù che fanno addirittura meglio in difesa di quanto fatto nei primi due quarti, tenendo i padroni di casa a undici punti. Si chiude così alla penultima sirena sul 38-68. Cremona all’inizio dell’ultimo quarto tocca il massimo vantaggio sul 38-70 per poi controllare sino al termine. Finisce 63-80.

Tabellino

Blu Basket Gruppo Mascio Treviglio – Vanoli Basket Cremona: 63-80

(13-30, 14-20, 11-18, 25-12)

Blu Basket Gruppo Mascio Treviglio

Giuri 15, Clark 13, Abati Touré, Lombardi 11, Taylor 4; Cerella 2, Bruttini 3, Sacchetti 7, Maspero 8; Corona n.e. All. Carrea

Vanoli Basket Cremona

Eboua 11, Gallo 3, Cannon 13, Alibegovic 7, Caroti 12, Denegri 10, Lacey 10, Piccoli, Zacchigna, Mobio 8, Ndzie 6. All. Cavina

Arbitri

Gagno – Miniati – Marzulli

Coach Cavina: “La partita di Piacenza ci ha aiutato a capire come dovevamo approcciare l’incontro. Devo dire che l’intensità difensiva è stata la chiave e sono contento perché è arrivata da tutti. Sono contento di aver visto in partita quello che stiamo facendo in allenamento. Questa vittoria ci permette di prolungare le amichevoli ufficiali di questa Supercoppa. Martedì andremo a giocarcela cercando di migliorare ancora di più questa intensità e avere sempre questo atteggiamento.”



Ufficio Stampa

Guerino Vanoli Basket