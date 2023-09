SUPERCOPPA LNP – Nardò, priva di Smith, sbanca Agrigento

By

La Valle dei Templi sorride a Nardò Basket che stasera ha fatto sua la prima gara di Supercoppa LNP Old Wild West 2023 contro Fortitudo Agrigento, al termine di un match molto combattuto e difficile.

Nel quintetto iniziale granata ci sono Maspero, Nikolic, Latorre, Stewart e Iannuzzi. Smith e Donda hanno entrambi piccoli problemi alla schiena e restano precauzionalmente in panchina. Agrigento parte a razzo (7-0) e sorprende gli ospiti, che non trovano lucidità e ordine. Il primo canestro di Nardò è di Stewart, che sembra destreggiarsi bene contro l’agguerrita difesa siciliana. I padroni di casa giocano meglio e sono sempre avanti, nonostante un piccolo parziale neretino (6 punti a zero) che riduce il gap di soli due punti. Entrano Parravicini, Ferrara e Trunic, ma qualche imprecisione di troppo agevola gli uomini di coach Pilot, che chiudono il primo quarto 20-14.

Parravicini suona la carica in avvio del secondo con sette punti consecutivi, che portano al primo sorpasso della partita (20-21). Agrigento adesso ha una manovra meno fluida e si aggrappa faticosamente a Polakovic e Ambrosin. Gli ultimi possessi mettono in evidenza le difese. Il parziale all’intervallo lungo è 27-28.

Nardò Basket esce dagli spogliatoi con più energia e va subito +10 con 6 punti di Stewart e 3 di Parravicini. La Fortitudo è in difficoltà e non sembra avere più la forza e la lucidità dei primi minuti. I granata sbagliano spesso dalla lunga distanza, ma adesso giocano decisamente meglio. In evidente crescita un autoritario Stewart e un solidissimo Maspero, che ruba palloni a ripetizione. Nel secondo e terzo quarto la difesa neretina è blindata, Agrigento deve accontentarsi complessivamente di appena 13 punti. Il finale del terzo è 33-43.

Il solito Ambrosin prova a dare la scossa ai siciliani con una bomba che sancisce il -7. Agrigento mette cuore e canestri e riduce lentamente lo svantaggio, fino al -1. Il PalaMoncada di Porto Empedocle sostiene il tentativo di rimonta agrigentina, che sfuma negli ultimi sessanta secondi. Un canestro di Iannuzzi da sotto il tabellone, i tiri liberi di Maspero e Latorre e un rimbalzo pesante di quest’ultimo sigillano la contesa. Finisce 57-64, Nardò Basket vince il primo impegno ufficiale della stagione, con le note liete dei 25 punti di Stewart e la buona vena di Maspero e Iannuzzi. Da rivedere la mira nei tiri da tre, con una percentuale di 3/18. Ma coach Di Carlo può guardare comunque con ottimismo al futuro.

