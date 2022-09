Supercoppa LNP – Overtime decisivo, San Severo s’impone su Latina

Quando allo squillo della sirena conclusiva, dopo un incredibile overtime, sul tabellone del “Falcone e Borsellino”, si legge 77 padroni di casa – 71 ospiti le buone notizie sono due: l’Allianz Pazienza guadagna due punti fondamentali in ottica classifica del Girone Azzurro e in secondo luogo convince contro un’avversaria già in ottima condizione psicofisica (ricordiamo essere una squadra che, solo tre giorni fa, ha realizzato la bellezza di 97 punti alla sua prima gara ufficiale). Basterebbero questi dettagli – che proprio tali non sono – per certificare l’inizio promettente degli uomini di coach Damiano Pilot in una partita poco bella in termini di brillantezza ma quanto basta per stimolare il pubblico del “Falcone e Borsellino”, pronto a riabbracciare per la prima gara ufficiale la sua Cestistica San Severo. A testimoniare i tratti bilanciati della sfida è il continuo botta e risposta generato dalle due squadre in campo, che sin dalle prime battute non lesinano in energia e sforzo corale, salvo un finale di partita, soprattutto nell’overtime, che ha visto protagonista i padroni di casa, molto più lucidi e cinici con Wilson 19, Luposuor 15 e Cepic 12 (senza dimenticare i 10 punti di Daniel) pronti a spingere i compagni e portare il bottino dalla parte giusta: quella giallonera.

È bene sottolineare, nonostante le due gare giocate e le altrettante vittorie, che la stagione della Cestistica è appena iniziata ed è giusto contenere gli entusiasmi. Per ora… buona (o buonissima, scegliete voi) la seconda

PRIMO TEMPO: GAS CESTISTICA E DIESEL BENACQUISTA – Damiano Pilot si affida al quintetto visto a Nardò: Bogliardi, Wilson, Fabi, Lupusor e Daniel mentre Franco Gramenzi opta per Rodriguez, Lewis, Cicchetti Anderson e Fall. È sicuramente la Cestistica ad impattare al meglio; cinque le realizzazioni contro le zero di Latina che rispondono con altrettanti punti. Dopo i primissimi minuti di ritmi buoni e pallacanestro veloce, i Neri lasciano spazio agli ospiti che continuano a non rinunciare alle folate offensive e, sul 10-15 (partendo dal 10-5), coach Pilot chiama a raccolta i suoi uomini. A scuotere gli animi ci pensano l’esperienza di capitan Fabi, le due – importantissime – triple di Arnaldo e i quattro liberi di Ly-Lee che fruttano il primo parziale di serata: 21-19. Si riparte con il secondo quarto e sul parquet si vedono: Wilson, Petrushevski, Fabi, Cepic e Daniel. Si riparte con il secondo quarto e sul parquet si vedono: Wilson, Petrushevski, Fabi, Cepic e Daniel. A differenza della prima frazione, da ambo i lati e per abbondanti cinque minuti di match, si palesano errori e una inspiegabile frenesia. Le ‘bombe’ di Lupusor e Wilson rivitalizzano il tabellone e certificano nuovamente il vantaggio sanseverese tuttavia, anziché demoralizzarsi, la Benacquista trova la verve giusta per concludere con qualità i possessi a disposizione ed il punteggio ritorna in parità, fino all’incursione di Wilson per il +2 Allianz Pazienza: 38-36. Uno squadro anche alla situazione falli: ci sono Arnaldo e Bogliardi a quota 3 e la coppia Wilson/Lupusor a 2.

SECONDO TEMPO: PIU’ TATTICA CHE TECNICA E IL BATTI E RIBATTI PREMIA I NERI – La schiacciata imperiosa di Daniel apre il terzo periodo dopo tre minuti di défaillance e pochissimo basket. Ed effettivamente è un match molto più tattico che spumeggiante, come dimostra anche il punteggio molto basso tra le due compagini. L’Allianz produce poco rispetto ai precedenti quarti mentre gli avversari di coach Gramenzi puntano, con successo, alla collettività e strappano un +3 pericoloso alla fine di frazione: 48-51. Cepic riporta i giochi in aritmetica parità ed immediatamente dopo sigla il nuovo vantaggio giallonero. La partita, come abbastanza prevedibile, si accende e parte il punto a punto grazie alle giocate soprattutto dei rispettivi americani. In questi momenti, anche quando la stanchezza viene comprensibilmente a mancare, la squadra che sbaglia di meno porta a casa il bottino finale. Tuttavia, evidentemente, non sono bastati quaranta minuti ma serve l’overtime per decretare il vincitore. Quarto parziale: 66-66. E a vincere, per la seconda volta consecutiva, è la Cestistica città di San Severo sono gli ospiti. È ancora Cepic a siglare il doppio vantaggio dei Neri, Lewis risponde dall’altro lato ma nuovamente il giocatore col 5 dietro la canotta giallonera punisce dalla lunghissima distanza così come capita ad Antonino Sabatino per il +6, forse definitivo, vantaggio sanseverese. I dubbi svaniscono alla sirena: 77-71. Onore a Latina, ma vince l’Allianz Pazienza.

NEXT GAME – La 3^ giornata di Supercoppa LNP mette di fronte l’Allianz Pazienza San Severo contro l’ostacolo Caffè Mokambo Chieti. Sabato 17, alle 20.30, il salto a due.

IL TABELLINO – Allianz Pazienza San Severo – Benacquista Assicurazioni Latina 77-71 (21-19, 17-17, 10-15, 18-15, 11-5)

Allianz Pazienza San Severo: Carren deroyce jr Wilson 19 (3/5, 3/6), Ion Lupusor 15 (2/5, 3/3), Janko Cepic 12 (3/3, 2/5), Edward lee Daniel 10 (4/5, 0/1), Andrea Arnaldo 6 (0/0, 2/3), Matteo Bogliardi 4 (0/2, 1/2), Agustin Fabi 4 (0/0, 1/1), Antonino Sabatino 4 (0/2, 1/4), Keller cedric Ly-lee 3 (0/0, 0/0), Goce Petrusevski 0 (0/0, 0/3)

Tiri liberi: 14 / 24 – Rimbalzi: 44 7 + 37 (Edward lee Daniel 12) – Assist: 18 (Antonino Sabatino 7)

Benacquista Assicurazioni Latina: Yancarlos Rodriguez 25 (3/4, 3/7), Mike Lewis 23 (7/12, 2/8), Samuele Moretti 8 (3/6, 0/0), Giordano Durante 5 (1/4, 1/3), Josh Anderson 4 (2/5, 0/1), Alberto Cacace 3 (1/2, 0/2), Salvatore Parrillo 2 (0/2, 0/3), Alexander Cicchetti 1 (0/5, 0/1), Abdel Fall 0 (0/1, 0/0), Emanuele Donati 0 (0/0, 0/0), Denis Barnaba 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 19 / 26 – Rimbalzi: 30 8 + 22 (Samuele Moretti 10) – Assist: 11 (Yancarlos Rodriguez, Mike Lewis 3)

