SUPERCOPPA LNP – Passo falso di Treviglio, festeggia Juvi Cremona

Ferraroni Juvi Cremona – Gruppo Mascio Treviglio 81-74 (17-22, 26-22, 29-19, 9-11)

Ferraroni Juvi Cremona: Lester Medford 17 (2/3, 4/10), Cosimo Costi 14 (4/4, 1/4), Lorenzo Tortu 13 (3/5, 1/6), Daniele Magro 11 (5/6, 0/0), Tekele Cotton 8 (2/4, 1/6), Bernardo Musso 8 (1/2, 2/3), Gabriele Benetti 6 (0/0, 0/0), Antonino Sabatino 2 (1/3, 0/1), Niccolò Giulietti 2 (0/0, 0/0), Luca Vincini 0 (0/4, 0/0), Francesco Grassi 0 (0/0, 0/0), Mattia Boni 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 22 – Rimbalzi: 30 4 + 26 (Luca Vincini 7) – Assist: 14 (Lester Medford 5)

Gruppo Mascio Treviglio: Federico Miaschi 24 (4/7, 4/8), Tommaso Guariglia 17 (3/3, 2/5), A.j. Pacher 14 (2/3, 3/7), Brian Sacchetti 10 (2/2, 1/1), Simone Barbante 5 (2/3, 0/1), Terrell Harris 4 (1/2, 0/1), Marco Giuri 0 (0/0, 0/6), Matteo Pollone 0 (0/1, 0/2), Luca Vitali 0 (0/1, 0/3), Bruno Cerella 0 (0/1, 0/4)

Tiri liberi: 16 / 25 – Rimbalzi: 36 9 + 27 (Tommaso Guariglia 8) – Assist: 16 (Luca Vitali 5)

La Blu Basket parte male, poi entra in ritmo, ma la Juvi Cremona è più costante e vince 81-74. La prima gara di Supercoppa in casa dei cremonesi è amara per i biancoblù, costretti a rinunciare a Harris per infortunio poco dopo metà match. Miaschi è il migliore realizzatore per gli ospiti (22 punti), Medford firma 17 punti per i locali.

Il primo periodo inizia male per i biancoblù: parziale di 7-0 per i locali e gara in salita. La reazione arriva con cinque punti consecutivi di Guariglia e il contropiede di Harris che firmano il primo sorpasso (10-13 all’8’). Anche chi entra dalla panchina ha un buon impatto: Barbante segna cinque punti in un minuto. Con la concretezza dei lunghi (5/5 da sotto nel primo periodo) alla prima sirena la Blu Basket è avanti: 17-22.

Nella seconda frazione la formazione di Finelli aumenta l’intensità mettendo a segno un parziale di 12-5 ispirato da Miaschi: a metà tempo ha già realizzato 15 punti, di cui 12 nella seconda frazione. La Gruppo Mascio infrange la doppia cifra di margine: 27-40 (15’). Poi Medford spinge Cremona alla reazione con cinque punti importanti che riducono il parziale (35-42). Finelli ferma il match, ma il contro break locale è di 15-5. Musso sulla sirena chiude la prima metà di gara con il margine della Blu Basket ridotto a una sola lunghezza: 43-44.

Dopo il riposo, Medford firma un parziale di 7-0 completando la rimonta JuVi. I Trevigliesi vanno in astinenza offensiva dopo aver perso Harris per infortunio al 21’. Finelli ferma la gara dopo il secondo contropiede di Costi, dopo di che la Blu Basket cerca di ricucire dalla lunetta. La partita però resta nelle mani dei locali: Tortu e Costi dilatano il vantaggio (58-47 al 26’). Sacchetti segna dalla lunga, ma il terzo periodo si conclude con un parziale di 29-19 per i locali: al 30’ è 72-63.

Si torna sul parquet ed è subito 5-0 per il team di Bechi (77-63), mentre i biancoblù litigano con il ferro. Sei punti consecutivi riportano la Blu Basket in partita, il tecnico juvino capisce il momento e chiama time out. Una bomba di Guariglia riporta a -5 gli ospiti (72-77) a 2′ dalla fine, ma Miaschi fallisce il canestro per andare a un solo possesso. La Blu Basket perde la prima, finisce 79-72 per la Juvi Cremona.

