SUPERCOPPA LNP – Real Sebastiani Rieti regge un quarto, poi Treviglio dilaga

Real Sebastiani Rieti – Gruppo Mascio Treviglio 74-92 (20-26, 21-32, 16-28, 17-6)

Real Sebastiani Rieti: Jazz Johnson 20 (2/4, 3/8), Andrea Ancellotti 12 (3/8, 0/0), Dustin Hogue 10 (3/4, 0/0), Marco Spanghero 8 (1/2, 2/4), Davide Raucci 7 (2/4, 1/2), Alvise Sarto 7 (2/2, 1/4), Nazzareno Italiano 7 (1/2, 1/7), Vittorio Nobile 3 (0/1, 1/2), Gianluca Frattoni 0 (0/0, 0/1), Danilo Petrovic 0 (0/0, 0/1), Pietro Mandrelli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 19 / 23 – Rimbalzi: 28 7 + 21 (Dustin Hogue 6) – Assist: 13 (Marco Spanghero 4)

Gruppo Mascio Treviglio: Federico Miaschi 26 (3/4, 3/8), A.j. Pacher 15 (5/6, 1/3), Luca Vitali 9 (1/1, 2/2), Marco Giuri 9 (3/3, 1/1), Brian Sacchetti 9 (0/0, 2/2), Tommaso Guariglia 8 (2/7, 0/3), Matteo Pollone 5 (1/3, 1/2), Simone Barbante 5 (2/5, 0/1), Bruno Cerella 4 (0/0, 1/2), Terrell Harris 2 (1/4, 0/0)

Tiri liberi: 23 / 33 – Rimbalzi: 33 8 + 25 (Federico Miaschi 6) – Assist: 11 (Federico Miaschi, Luca Vitali, Marco Giuri, Tommaso Guariglia, Simone Barbante 2)

La RSR perde 74-92 la semifinale di Supercoppa contro una Treviglio extra-large. Lombardi che mantengono per tutta la gara percentuali altissime toccando il massimo vantaggio di +30. Gli amarantocelesti accorciano un po’ nel finale con le bombe di Johnson (20 punti per lui) e Spanghero. Termina così la pre-season della Sebastiani che domenica prossima (1° ottobre) inizierà il proprio campionato sul campo della Fortitudo Agrigento.

LA GARA

PRIMO TEMPO

Pacher e Hogue aprono la gara, Vitali ne mette due, 2-4. Pollone con due punti, Miaschi da fuori, Treviglio tenta subito l’allungo, 2-9. Miaschi fa 1/2, Johnson ubriaca il suo marcatore e sblocca Rieti con due punti, 4-10. Grande azione amarantoceleste che libera Spanghero fuori area, 7-10. Pollone risponde subito colpendo dall’angolo, 7-13. Raucci dai 6.75 riporta i suoi ad un possesso di distanza, 10-13. Il #24 si ripete poco dopo da due, 12-13. Miaschi fa 3/3, Pacher 1/2, 12-17. Tre punti di Pacher, due di Spanghero, 14-20. 5 punti RSR con Italiano e Nobile, 5 per Treviglio con Pacher e Guariglia, 19-25. 50% per Ancellotti ai liberi, 20-25. 1/2 di Vitali e canestro allo scadere di Ancellotti, il primo quarto termina 22-26.

Un libero per Treviglio e un bel canestro di Ancellotti aprono il quarto, 24-27. Preciso anche dalla lunetta Ancellotti, -1 Rieti. Giuri ne mette due e rimette un possesso pieno di distanza, 26-29. Botta e risposta tra Giuri e Johnson, due triple a testa e 29-32. Italiano spara da fuori e agguanta Treviglio, 32-32. Gioco da quattro completato da Miaschi, 32-36. 1/2 di Hogue e bomba di Cerella, 33-39. Miaschi penetra e ne appoggia due, 33-41. Hogue lotta e ne segna due, Sacchetti spara dalla punta per il +9 Blu Basket. Altro 1/2 per Hogue, 36-44. Two & one di Miaschi, 36-47. 2/2 di Jazz ai liberi, 38-47. Barbante e Sacchetti con due punti a testa, 38-51. 1/2 di Barbante ma sul rimbalzo Treviglio è più scaltra, Vitali liberato dall’arco ne mette due, 38-55. Johnson preciso dalla linea della carità, fa 3/3 ma Miaschi sulla sirena segna da 3 aiutato dai dei del basket, 41-58.

SECONDO TEMPO

Canestro di Hogue e bomba di Johnson, un punto segnato da Treviglio. Rieti tenta di rientrare a contatto, 45-59. 2/2 di Johnson ai liberi, 47-59. Tecnico ad un giocatore di Treviglio, Johnson non sbaglia, 48-59. Guariglia fa 1/2, 48-60. Il #15 di Treviglio replica poco dopo, 48-61. Miaschi fa 2/2, Vitali spara da tre, 48-66. Questa volta Guariglia è preciso dai 5.8, 48-68. Miaschi con due punti facili, Sarto liberato da Ancellotti, 50-70. Sacchetti da fuori e Miaschi con il gioco da tre, Treviglio scappa a +26. Pacher con la bimane, Blu Basket sul velluto ora, 50-78. Tap-in di Sarto, 52-78. Miaschi con altri due liberi, Sarto da fuori, 55-80. Barbante da sotto ne appoggia due, 55-82. Italiano fa 2/2 dalla linea della carità, 57-82. Treviglio continua a tirare con percentuali mostruose e Giuri ne segna 5 in un battibaleno, 57-86 al termine del terzo quarto.

1/2 di Ancellotti, 58-86. Due punti a testa per Pacher e Harris, 58-90. Questa volta Ancellotti fa 2/2, 60-90. Bell’assist di Johnson per Ancellotti che appoggia, 62-90. Semigancio di Pacher e ancora +30 Treviglio. Tecnico a Pacher, Johnson segna il libero, 63-92. Tripla di Johnson per rendere meno amaro il punteggio, 66-92. Hogue inventa per Raucci che ne mette due, 68-92. Altra bomba di Johnson, 71-92. Anche Spanghero da fuori, 74-92.

NOTE:

Area Comunicazione RSR