SUPERCOPPA LNP – Trieste corsara a Cividale

Esordio vincente per Trieste nella prima uscita ufficiale della stagione. Il derby con Cividale è ancora biancorosso e al PalaGesteco i ragazzi di coach Christian vincono la prima gara di Supercoppa imponendosi per 76-86.

Le scelte di coach Christian vedono scendere in campo Ruzzier, Brooks, Deangeli, Ferrero e Candussi nel quintetto iniziale. Cividale parte forte con Furin, ma Deangeli e Ruzzier rispondono colpo su colpo al vantaggio dei padroni di casa. La tripla di Ferrero porta avanti i biancorossi ma Cividale non ha intenzione di sfigurare in un PalaGesteco dal tifo caldo e a metà del primo quarto le squadre sono in perfetto equilibrio (12-12). Campogrande riacciuffa il vantaggio dei ragazzi di coach Pillastrini (19-19) ma sulla sirena Cividale conclude in vantaggio: 23-21. Primo quarto di grande equilibrio e intensità al PalaGesteco di Cividale.

Il secondo quarto si apre con la tripla di Deangeli per il vantaggio biancorosso. La tripla di Campogrande permette ai ragazzi di coach Christian di allungare ma Miani da tre rimette in corsa i suoi fino al vantaggio firmato Redivo. Filloy mette in campo la sua specialità e così fra le due squadre è un equilibrio a elastico nel punteggio. Brooks e Filloy, con due triple consecutive, portano i biancorossi al più nove: Trieste accelera nei secondi 10 minuti di gioco e va al riposo lungo sul +13 (38-51).

La tripla di Marangon riaccende il PalaGesteco e il terzo quarta ha così inizio. Come nel primo quarto fra Cividale e Trieste è botta e risposta ma a metà quarto Redivo porta i suoi a meno cinque. L’inerzia è ora a favore dei padroni di casa: Miani porta Cividale a meno tre, ma Brooks con una tripla dà quella scossa che serviva a Trieste per tenere le distanze. Cividale riduce lo svantaggio al termine del terzo quarto: 59-67.

Come al Memorial Bortoluzzi di Lignano Sabbiadoro è l’ultimo quarto a essere decisivo. Campogrande apre con una tripla, ossigeno puro per i biancorossi. Candussi entra in scena con un due su due dalla lunetta, un assist per Ruzzier e una tripla: Trieste torna a + 13 a poco più di cinque minuti dal termine. Ruzzier ruba palla e serve Campogrande sottocanestro; poco dopo è lui a mettere a segno due punti che respingono i tentativi di rimonta dei padroni di casa. Il derby va così ancora in direzione Trieste, punteggio finale: 76-86.

Una vittoria che dà ulteriore fiducia ai biancorossi dopo la vittoria in preseason del Memorial Bortoluzzi, sempre con UEB Cividale. Un altro derby è però all’orizzonte: venerdì infatti al PalaTrieste arriverà APU Udine, per uno scontro al vertice del Girone E che varrà l’accesso alla fase successiva di Supercoppa. Palla a due alle 20:30: un derby emozionante tutto da vivere.

UEB Gesteco Cividale – Pallacanestro Trieste 76-86 (23-21, 15-30, 21-16, 17-19)

UEB Gesteco Cividale: Lucio Redivo 19 (2/8, 5/10), Gabriele Miani 15 (6/10, 1/3), Giacomo Furin 11 (4/5, 0/0), Leonardo Marangon 9 (0/3, 3/4), NicolÒ Isotta 9 (3/5, 1/3), Eugenio Rota 6 (1/2, 1/5), Giacomo Dell’agnello 4 (2/8, 0/0), Martino Mastellari 3 (0/0, 1/1), Saverio Bartoli 0 (0/2, 0/1), Hadim Balde 0 (0/0, 0/0), Brenno Barel 0 (0/0, 0/0), Shaka Balladino 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 4 / 7 – Rimbalzi: 33 10 + 23 (Gabriele Miani 10) – Assist: 17 (Eugenio Rota 5)

Pallacanestro Trieste: Luca Campogrande 19 (2/2, 5/9), Francesco Candussi 14 (3/6, 1/3), Lodovico Deangeli 13 (4/6, 1/2), Eli Jameson brooks 12 (3/5, 2/6), Ariel Filloy 9 (0/1, 3/8), Giancarlo Ferrero 8 (1/2, 1/4), Michele Ruzzier 7 (2/3, 1/3), Giovanni Vildera 4 (2/3, 0/0), Stefano Bossi 0 (0/1, 0/0), Justin Reyes 0 (0/0, 0/0), Matteo Rolli 0 (0/0, 0/0), Danny Camporeale 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 14 – Rimbalzi: 38 11 + 27 (Francesco Candussi, Eli Jameson brooks 8) – Assist: 22 (Michele Ruzzier 8)

UFF.STAMPA PALL.TRIESTE